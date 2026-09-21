Gattuso fa un regalo ai giocatori della Lazio: qual è il premio per le quattro vittorie in Serie A

Le Cinque Giornate (di campionato) della Lazio , si sta ribellando al destino pronosticato in estate. I cinque giorni concessi da Gattuso, il regalo meritato per gli sforzi sostenuti e i risultati ottenuti. Rino ha premiato la rosa: relax totale fino a venerdì, quando ricominceranno gli allenamenti senza i nazionali e con il reintegro degli infortunati da valutare. Spina staccata dopo la vittoria di Venezia , terzo successo su 3 in trasferta , con il settore ospiti sold out per l'ennesima volta. La soddisfazione al Penzo dopo quelle di Bologna e Udine. Il tecnico è stato martellante durante tutta la preparazione, sabato sera ha sottolineato l'impegno totale dello spogliatoio fin da metà luglio: "Ultimamente ringrazio sempre i miei calciatori, lo faccio nuovamente. Sono stati 50 giorni tosti, faceva un caldo terribile durante gli allenamenti. Eppure non hanno mollato nulla".

Più che il microclima di Formello, il maxi-impegno della squadra. Ecco perché, appena ha potuto, Gattuso non ha avuto dubbi e ha optato per un riposo prolungato. La sosta della Serie A durerà 3 settimane , la prossima gara ufficiale sarà l'11 ottobre all'Olimpico contro il Monza. La Lazio proverà a presentarsi all'appuntamento con l'intero gruppo a disposizione, di certo ci arriverà da capolista inaspettata con Roma e Inter. L'obiettivo, a livello fisico, è il triplo recupero di Dele-Bashiru, Marusic e Rovella. Tutti e tre dovrebbero farcela per la ripartenza, il nigeriano poteva rientrare pure tra i convocati per Venezia, ma si è preferito non correre il rischio di un'eventuale ricaduta muscolare. I prossimi esami strumentali chiariranno le tempistiche degli altri due ai box, entrambi finiti ko per colpa di stiramenti.

Domenica si gioca a Formello

In più, la missione sarà quella di riportare in forma i giocatori non ancora in condizione, tra questi Pinamonti e Cataldi. Il regista era in panchina contro Milan e Venezia dopo l'estate trascorsa a parte per il protocollo riabilitativo post-operazione per la pubalgia. In questo senso sarà utile l'amichevole organizzata per domenica a Formello: la Lazio affronterà l'Arezzo, è stata programmata per le ore 15. Un altro test, poi, sarà fissato per il weekend successivo, probabilmente contro un'altra squadra di Serie B. Si attendono comunicazioni da parte del club riguardo i cancelli aperti, potrebbe essere consentito l'accesso ai tifosi nel centro sportivo così come era successo il 28 agosto, due giorni prima della sfida in casa con il Genoa. In quel caso erano stati circa mille i laziali al Fersini che avevano assistito all'allenamento (non i gruppi organizzati).

La Lazio senza i nazionali

La lunga pausa della Serie A permetterà a Gattuso di gestire le energie. Da venerdì le sedute riprenderanno senza i nazionali, saranno 8 a partire durante la sosta: Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo, Tavares, Taylor, Frattesi e Gudmundsson. Alcune convocazioni erano scontate, altre sono state la dimostrazione delle prestazioni in crescita in questo inizio di stagione. Taylor e Tavares sono l’esempio perfetto: il centrocampista è stato chiamato da Xavi, il terzino da Jorge Jesus, entrambi erano stati esclusi dalla lista dell’Olanda e del Portogallo per il Mondiale. Torneranno con un minutaggio aggiuntivo, sicuramente anche ricaricati dal punto di vista mentale. Gli effetti del lavoro di Gattuso si vedono nella testa e nelle gambe.