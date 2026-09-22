Provstgaard, dal Venezia ad… Haaland: il curioso tour de force del difensore della Lazio

Il giovane centrale biancoceleste pronto per la nazionale. E avrà una super sfida all’orizzonte
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Daniele Rindone
Daniele Rindone

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Pubblicato il 22.09.2026, 08:50

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Christensen dell’Atalanta ko, Provstgaard in pole con la Danimarca: «Il mio obiettivo è semplicemente dimostrare quello che so fare». Il centrale della Lazio si prepara ad un tour de force in nazionale. Giovedì affronterà la Norvegia di Haaland, potrebbe marcarlo lui: «Le partite che ci attendono sono le migliori in assoluto perché affronteremo i giocatori più forti in circolazione. È per questo che si gioca a calcio. Haaland? Credo che abbia una media vicina a un gol a partita, ma ha anche perso. Dobbiamo trovare il modo di arginarlo». 

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