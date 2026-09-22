I tifosi della Lazio non ci stanno e replicano: “Pressioni a Lotito? Mai preso una lira!”

Roma - Contestazione o incriminazione? E’ la domanda chiave, un quesito storico, posto dalla Curva Nord laziale dopo l’esplosione dell’ultimo presunto caso di aggiotaggio sul titolo della Lazio: «Diteci, pur avendo sempre rispettato quanto previsto dalle leggi della Repubblica Italiana, come possiamo dimostrare il nostro dissenso?», il passaggio interrogativo del comunicato diffuso ieri dai gruppi del tifo organizzato facendo leva sulla sentenza d’Appello di maggio che ha assolto gli Irriducibili dall’accusa di estorsione nei confronti di Lotito dopo 20 anni: «Non fu estorsione ma una legittima campagna dei tifosi contro i vertici societari». Il nuovo caso, incentrato sulla presunta esistenza di un altro piano anti-Lotito e di notizie diffuse per alterare il valore delle azioni del club biancoceleste in Borsa, tiene banco da giorni. La Curva entra in ballo per le denunce di Lotito e rispetto ai presunti finanziamenti ricevuti per organizzare la campagna di protesta contro il presidente della Lazio: « Non abbiamo mai preso soldi da nessuna cordata o banca , le nostre manifestazioni sono sempre state autofinanziate attraverso la vendita di birra e magliette, abbiamo istituito un iban attraverso il quale tutti coloro i quali volevano contribuire alle spese avrebbero potuto farlo liberamente, legittimamente ed in maniera trasparente... Non siamo un gruppo di speculatori di Borsa, nessuno di noi possiede azioni della SS Lazio», un altro passaggio della nota.

La linea della Curva della Lazio

La Curva ha voluto puntualizzare che la protesta ha sempre avuto toni pacifici, che ogni manifestazione è stata svolta «ottenendo tutti i permessi delle autorità competenti e lo abbiamo fatto in maniera più che pacifica a dispetto di chi aveva profetizzato scontri ed incidenti. Abbiamo contestato all’interno dello stadio Olimpico attraverso striscioni (tutti autorizzati) senza mai scadere nella volgarità, ma usando la poesia e l’ironia che da sempre ci contraddistingue. Abbiamo deciso di rinunciare a quel seggiolino che molti di noi occupano dai tempi di Lenzini, il nostro estremo atto d’amore, senza impedire a chi non la pensasse come noi il libero accesso allo stadio... Abbiamo deciso di non abbandonare la squadra e il mister e li stiamo sostenendo in trasferta riempiendo i settori Ospiti senza creare alcun problema». Sono stati ribaditi i motivi della contestazione: «Non sono i risultati sportivi ad animare la nostra protesta, è il mancato rispetto verso la nostra storia, le nostre tradizioni e soprattutto i nostri morti». Appello finale: «Quali sono i reati che stiamo commettendo? Alle istituzioni tutte chiediamo chiarimenti in merito».