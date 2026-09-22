L’assurdo dato sui chilometri percorsi dalla Lazio: Gattuso a mille all’ora

Falsa partenza in Coppa, bruciante partenza in campionato. Picchi di pressing, di velocità, di chilometraggio. I tempi di reazione della Lazio sono stati da record tra il match col Mantova e la prima vittoria a Bologna. Dal salto nel vuoto s’è ritrovata in un baleno a scalare la vetta. Gattuso ha dato a tutti una scossa come fosse presa con la 220. Tutta la gamma della fatica aveva utilizzato con il suo staff in ritiro e gli effetti si sono visti al momento giusto. Nelle prime cinque partite la Lazio ha sempre percorso più chilometri delle avversarie: 115 a Bologna contro i 110 dei rossoblù. Centoventicinque con il Genoa (123 la squadra di De Rossi). Centoventi a Udine (116 i bianconeri), 121 con il Milan (119 i rossoneri), 118 a Venezia (112 i neroverdi). Il chilometraggio spicca anche tra i singoli, a Venezia in cinque oltre i 10,5 chilometri (da Sutalo 10.611 a Frattesi con 11.301). Rino ha puntato da subito su pressing ultraoffensivo e ritmo. «I muscoli in allenamento devono farci male», tra le frasi cult. E’ stato svolto un gran lavoro su velocità e impetuosità, sulla forza esplosiva. A tutto pressing, a tutta a forza, a tutta velocità. E’ questa la Lazio che ha voluto e che si è vista.

È una Lazio che corre. Pronte altre partite Quando sgasa vince facile. Quando frena soffre. Sono i grandi estremi della Lazio. Gattuso lo ha detto a Venezia: «Abbiamo sbagliato nel primo tempo, eravamo bassi, in sei contro i due attaccanti loro nella nostra metà campo. Poi nel secondo siamo andati molto bene. Dobbiamo migliorare questi aspetti». Col Milan era successa la stessa cosa, ma al contrario. Primo tempo in crescendo, secondo tempo in affanno. Non è facile stare sempre al massimo, quando succede la Lazio è corta. Al contrario s’allunga. Rino vuole portare più uomini in fase d’attacco e per farlo c’è bisogno di esplosività e resistenza. Trovare continuità sarà la formula che permetterà alla squadra di confermarsi e magari di prendersi davvero un posto tra le favorite per traguardi europei che sembravano proibiti. Gattuso ha dato cinque giorni di riposo alla Lazio, scadranno venerdì. Domenica l’amichevole con l’Arezzo, poi un’altra sempre con una squadra di B: «Dopo vi dirò se c’è qualcosa di diverso», la chiusura della conferenza di Rino sabato. Spera di ripartire al top. Il ritiro estivo era stato sfiancante, attraversato sotto un caldo torrido. La mini-preparazione di questi 20 giorni non sarà soft. Mai nessuno si è lamentato. E’ stato Gattuso a raccontarlo: «Tutti arrivano al campo con il sorriso, chiedo tanto in allenamento, poi li lascio molto liberi. Già fanno fatica a sentire la mia voce per due ore e mezza...».