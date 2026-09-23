Da Tavares a Mandas: quanti incroci per i nazionali della Lazio in Nations League

ROMA - Lontano da Formello per 3 settimane, 8 nazionali in giro per l’Europa, 26 partite totali da osservare con interesse tra il 24 settembre e il 6 ottobre. Non sarà "pausa" per tutti: calendario fitto, quello della Nations League, sono programmate 4 gare a testa per chi sarà utilizzato durante la sosta del campionato. Sei sono in comune tra i giocatori biancocelesti. La Danimarca ha convocato 2 laziali, è la nazionale con più rappresentanza: Isaksen e Provstgaard affronteranno la Norvegia (domani), poi il Galles (27 settembre e 4 ottobre) e il Portogallo (1° ottobre). Incrocio con Tavares, quindi, che in più giocherà sempre contro il Galles (domani) e la Norvegia (27 settembre e 4 ottobre). Sono le stesse date di Taylor e Mandas. L’olandese giocherà con la Germania, poi con la Serbia (due volte) e la Grecia.