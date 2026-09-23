Da Tavares a Mandas: quanti incroci per i nazionali della Lazio in Nations League
ROMA - Lontano da Formello per 3 settimane, 8 nazionali in giro per l’Europa, 26 partite totali da osservare con interesse tra il 24 settembre e il 6 ottobre. Non sarà "pausa" per tutti: calendario fitto, quello della Nations League, sono programmate 4 gare a testa per chi sarà utilizzato durante la sosta del campionato. Sei sono in comune tra i giocatori biancocelesti. La Danimarca ha convocato 2 laziali, è la nazionale con più rappresentanza: Isaksen e Provstgaard affronteranno la Norvegia (domani), poi il Galles (27 settembre e 4 ottobre) e il Portogallo (1° ottobre). Incrocio con Tavares, quindi, che in più giocherà sempre contro il Galles (domani) e la Norvegia (27 settembre e 4 ottobre). Sono le stesse date di Taylor e Mandas. L’olandese giocherà con la Germania, poi con la Serbia (due volte) e la Grecia.
Le date
Sfida contro il greco prevista per giovedì 1° ottobre. Anche Christos fa parte del gruppo B di Nations, per questo se la vedrà con le stesse nazionali di Taylor: inizierà domani contro la Serbia, poi per lui due confronti con la Germania. Frattesi - ieri ha compiuto 27 anni - è l'unico azzurro chiamato da Mancini: il calendario propone i match contro Belgio (venerdì), Turchia (28 settembre e 5 ottobre) e Francia (2 ottobre). Scatteranno sabato, invece, gli impegni di Sutalo e Gudmundsson. Di tutta la rosa della Lazio, soltanto il croato ha partecipato agli ultimi Mondiali: pronosticato titolare contro la Repubblica Ceca (26 settembre), poi dipenderà dalle rotazioni nelle successive partite, tutte complicate sulla carta (con la Spagna il 29 settembre e il 6 ottobre, con l'Inghilterra il 3 ottobre). Più soft, le gare dell'Islanda di Gudmundsson (poiché nella Lega C della competizione): contro l'Estonia (sabato 6 ottobre), il Lussemburgo (29 settembre) e la Bulgaria (3 ottobre). Gattuso spettatore interessato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS