Lazio, Taylor alla conquista di Xavi: "Busquets il mio esempio. Voglio giocare tanto"

Lui, lo svogliato. Troppo indolente, troppo poco guerriero, troppo poco Taylor. Troppo per Gattuso , del 30 luglio la cacciata dal campo in diretta tv sui canali della Lazio. La ricorderete. Rino reagì in malo modo, mandò l’olandese sotto la doccia, lo vedeva senza mordente. Poi il chiarimento: «Dopo mezzora per me era tutto finito. Ora alziamo l’asticella». Quel Taylor aveva l’aria di chi voleva andare via seguendo le orme dei big scappati. Vivere da dentro l’esodo non è stato facile. Vedere la Lazio smontata neppure. Immaginare l’Olimpico vuoto ancora più difficile. Il Taylor di oggi è il Taylor dei primi cinque mesi. Dall’arrivo di Frattesi ha ritrovato brio ed estro. Più passaggi riusciti nella trequarti offensiva (68), più occasioni create su azione (6 come Zaccagni). I suoi record di squadra. A Venezia tre tiri, due dentro l’area neroverde più 4 tocchi, 7 duelli, 3 contrasti. Un Taylor totale, offensivo e difensivo. Il rigore segnato da Zaccagni l’ha preso lui proiettandosi in area. «Sono felice alla Lazio, ma punto più in alto», la dichiarazione di giugno. Una botta per tutti. Lì si iniziò a materializzare quello che molti temevano. La sua voglia di partire. Non c’è stata possibilità di farlo. Lotito aveva fissato il prezzo a 40 milioni. La Juve lo aveva inserito in una lista di trequartisti, lì è rimasto. Quell’ intervento di Rino è valso come prima scossa. Le sirene c’erano, anche dalla Premier. L’hanno tentato, poi si sono spente. Taylor via via si è ricaricato, a tal punto che Xavi l’ha chiamato nell’Olanda. Con Frattesi è nata una coppia di mezzali essenziale per Gattuso. Taylor più basso, Frattesi più alto. Attorno ai loro movimenti si sviluppa il gioco.

L'idolo Busquets e l'amicizia con Brobbey

Con Xavi. Kenneth ha parlato ieri al portale Voetbal Primeur. Era dal marzo 2025 che aspettava la convocazione nell’Olanda, non arrivava: «Non ho ancora parlato con Xavi individualmente. Abbiamo parlato di quello che chiede alla squadra. Abbiamo provato il suo stile di gioco. Non posso rivelare esattamente cosa comporti, lo scoprirete», il primo passo dell’intervista. Domani sera l’Olanda giocherà contro la Germania in Nations League, sarà l’esordio di Xavi. Taylor non gioca in nazionale dal 23 marzo 2025, entrò contro la Spagna. Spera di avere un’occasione dall’inizio o in corsa: «Non chiamarmi è stata una scelta di Koeman, l’ex commissario tecnico. La rispetto. Si sa che bisogna dimostrare valore nel club di appartenenza». Taylor è in una rosa di 26 giocatori: «Spero di imparare molto durante questa pausa per le nazionali e di dimostrare cosa so fare. Ma voglio anche mettermi alla prova, questo è l’obiettivo. Mi sentirò soddisfatto se avrò giocato il maggior numero di minuti possibile. Ma questo dipende dall’allenatore. Io devo far bene in allenamento». Punta a conquistare Xavi: «Ogni giocatore vuole giocare, è ovvio». Ha ritrovato l’amico Brian Brobbey, attaccante del Sunderland: «Conosco molti dei ragazzi, ma parlo con Brobbey tutti i giorni. Parliamo di tutti, non solo di calcio». Xavi ha portato una ventata d’aria fresca nell’Olanda. E quando si parla di lui si parla del trio Busquets-Xavi-Iniesta: «Non ci si può paragonare a nessuno di quei tre. Se proprio devo sceglierne uno... mi piaceva molto guardare Busquets», la confessione di Taylor. Chiusura con una battuta: «A chi somiglio io? A Messi», sorriso spaziale.