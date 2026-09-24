Isaksen giura: “Lazio, presto ritornerò al top”

ROMA - Spesso si è rigenerato a distanza, Gattuso spera nuovamente nell'effetto nazionale. Ha parlato dal ritiro della Danimarca, Gustav Isaksen. La sua è stata quasi una promessa: «Sto tornando al top», ha detto ai microfoni di TV2 Sport. «Mi sono operato per colpa della pubalgia in estate, è stato un piccolo intervento, però ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi. Ho saltato l'intera preparazione atletica, questo potrebbe aver influito sul mio inizio difficile», ha spiegato l'esterno. È stato schierato titolare soltanto a Udine. Non è stata una prestazione da ricordare, anzi, ha permesso a Cancellieri di ritogliergli il posto nelle successive 2 giornate contro Milan e Venezia: «Sento comunque che sto recuperando gradualmente la condizione, mi rendo conto di migliorare di partita in partita».