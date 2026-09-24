Isaksen giura: “Lazio, presto ritornerò al top”
ROMA - Spesso si è rigenerato a distanza, Gattuso spera nuovamente nell'effetto nazionale. Ha parlato dal ritiro della Danimarca, Gustav Isaksen. La sua è stata quasi una promessa: «Sto tornando al top», ha detto ai microfoni di TV2 Sport. «Mi sono operato per colpa della pubalgia in estate, è stato un piccolo intervento, però ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi. Ho saltato l'intera preparazione atletica, questo potrebbe aver influito sul mio inizio difficile», ha spiegato l'esterno. È stato schierato titolare soltanto a Udine. Non è stata una prestazione da ricordare, anzi, ha permesso a Cancellieri di ritogliergli il posto nelle successive 2 giornate contro Milan e Venezia: «Sento comunque che sto recuperando gradualmente la condizione, mi rendo conto di migliorare di partita in partita».
Isaksen: "Siamo primi, è sorprendente. Gattuso? Dice di aspettarmi"
Stasera la Danimarca giocherà la prima delle 4 gare previste durante la pausa, si parte subito con un test complicato come la Norvegia di Haaland, da affrontare in trasferta. Nations League a parte, Isaksen ha risposto alle domande sull'approccio convincente della Lazio. Lui è il primo che non s'aspettava i 13 punti conquistati in 5 giornate: «Siamo primi in classifica insieme a Inter e Roma, è davvero sorprendente. Sono molto orgoglioso della squadra, ma per me avrei preferito un inizio di campionato migliore. Voglio tornare presto al livello di forma pre-vacanze». Isaksen troppe volte si è dimostrato discontinuo, è un valore tecnico da ritrovare. Il discorso vale anche dal punto di vista economico, per il club rappresenta una potenziale plusvalenza futura: «Ho parlato diverse volte in modo positivo con Gattuso, dice di aspettarmi, che devo prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto. Poi, una volta riguadagnato il posto, mi auguro di poter giocare molto di più rispetto a quanto fatto finora».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS