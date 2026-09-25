Così Gattuso ha rigenerato Zaccagni: il capitano della Lazio ora è al top
La ricetta di Gattuso
Gattuso l’ha rigenerato, ha giovato a tutti la maggiore produzione offensiva. Ancora più responsabilizzato visto l’addio di tanti altri big della rosa. «Rimango qui», aveva detto nelle interviste post-figuraccia con il Mantova. Un’eliminazione che ha fatto male all’orgoglio, non solo per il turno non superato contro una squadra di B. Il campionato ha riportato il sorriso, le ambizioni andranno ricercate dopo la sosta, la Lazio si presenterà al prossimo turno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma, chi l’avrebbe mai detto alla vigilia dell’esordio a Bologna. C’è tanto di Zaccagni nel gruppo che ha sorpreso nelle prime cinque partite: due assist e un gol nelle ultime tre giornate, hanno portato punti e fiducia. Non sono state giocate banali.
Due assist e un gol per Zaccagni
In primis, l’ha ringraziato Frattesi a Udine: Zac è sgusciato a sinistra, l’inserimento del centrocampista l’ha invogliato a metterla subito in mezzo con il mancino, la deviazione in scivolata ha riportato il risultato in equilibrio, poi ribaltato nel finale da Gudmundsson. Il bis con il Milan, cinque giorni dopo: palla ricevuta da Tavares, cross immediato per l’esterno opposto, Cancellieri s’è fatto trovare pronto sul secondo palo anticipando Estupinan. Ed ecco Venezia, non erano poche le pressioni dal dischetto. Stessa porta di Yeboah, ipnotizzato da Mandas nel primo tempo. Zaccagni non ha tremato, è stato il suo sesto rigore trasformato in Serie A, l’ultimo risaliva addirittura a novembre 2024, in quel caso venne punito il Cagliari. Il gol della liberazione, l’astinenza prolungata poteva mettergli una pressione in più dagli undici metri, l’ha scacciata con una conclusione forte e precisa.
Il lungo digiuno di gol di Zac
Zaccagni non segnava in A dal 3 novembre 2025, sempre il Cagliari all’Olimpico come avversaria. In trasferta era a bocca asciutta dallo scorso 29 settembre, quasi un anno fa, firmò lo 0-3 a Marassi contro il Genoa (tap-in a porta vuota). Al Penzo ha completato il tris sbloccando una sfida complicatissima fino all’intervallo. Non incideva così per tre gare di fila da febbraio 2025 (un gol e tre assist, c’era Baroni in panchina). Con il penalty di Venezia, tra l’altro, ha aggiunto una particolare statistica alla sua carriera: Zaccagni, dalla stagione del suo primo gol in A (2019-2020), è uno dei sette giocatori ad aver segnato in tutti gli ultimi otto campionati. Gli altri sono Raspadori, Zielinski, Politano, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella: una bella compagnia.
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