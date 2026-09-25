Così Gattuso ha rigenerato Zaccagni: il capitano della Lazio ora è al top

ROMA - L’esultanza con il bacio allo stemma, finalmente effusioni con il gol. Mancava da troppo tempo per uno con le sue qualità. Che certifichi la definitiva rinascita, il rigore di Venezia: tiro incrociato, Stankovic inchiodato. Zaccagni è tornato trascinatore, meritava la gioia personale dopo i due assist contro continuità ritrovata, passa soprattutto per l’integrità fisica che l’aveva abbandonato nell’ultima stagione, cominciata con una preparazione mozzata dall’operazione a cui si era sottoposto prima del ritiro. Ha risolto la pubalgia, ha pagato gli scompensi muscolari nel resto dell’annata, non riuscendo mai a entrare pienamente in forma. Ora se la gode Gattuso, la versione top di Zaccagni, primo calciatore chiamato in estate. Il giro di telefonate del tecnico, tra vecchi leader e possibili nuovi acquisti, non poteva che iniziare con il capitano. Lazio Lazio, le pagelle dopo la vittoria di Venezia: Mandas prodigioso, brillano Sutalo e Tavares Guarda la gallery La ricetta di Gattuso - L’esultanza con il, finalmente effusioni con il gol. Mancava da troppo tempo per uno con le sue qualità. Che certifichi la definitiva rinascita, il rigore di Venezia: tiro incrociato, Stankovic inchiodato., meritava la gioia personale dopo i due assist contro Udinese e Milan. Il segno di una, passa soprattutto per l’integrità fisica che l’aveva abbandonato nell’ultima stagione, cominciata con una preparazione mozzata dall’operazione a cui si era sottoposto prima del ritiro. Ha risolto la pubalgia, ha pagato gli scompensi muscolari nel resto dell’annata, non riuscendo mai a entrare pienamente in forma. Ora, la versione top di Zaccagni, primo calciatore chiamato in estate. Il giro di telefonate del tecnico, tra vecchi leader e possibili nuovi acquisti, non poteva che iniziare con il capitano. Gattuso l’ha rigenerato, ha giovato a tutti la maggiore produzione offensiva. Ancora più responsabilizzato visto l’addio di tanti altri big della rosa. «Rimango qui», aveva detto nelle interviste post-figuraccia con il Mantova. Un’eliminazione che ha fatto male all’orgoglio, non solo per il turno non superato contro una squadra di B. Il campionato ha riportato il sorriso, le ambizioni andranno ricercate dopo la sosta, la Lazio si presenterà al prossimo turno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma, chi l’avrebbe mai detto alla vigilia dell’esordio a Bologna. C’è tanto di Zaccagni nel gruppo che ha sorpreso nelle prime cinque partite: due assist e un gol nelle ultime tre giornate, hanno portato punti e fiducia. Non sono state giocate banali.

Due assist e un gol per Zaccagni In primis, l’ha ringraziato Frattesi a Udine: Zac è sgusciato a sinistra, l’inserimento del centrocampista l’ha invogliato a metterla subito in mezzo con il mancino, la deviazione in scivolata ha riportato il risultato in equilibrio, poi ribaltato nel finale da Gudmundsson. Il bis con il Milan, cinque giorni dopo: palla ricevuta da Tavares, cross immediato per l’esterno opposto, Cancellieri s’è fatto trovare pronto sul secondo palo anticipando Estupinan. Ed ecco Venezia, non erano poche le pressioni dal dischetto. Stessa porta di Yeboah, ipnotizzato da Mandas nel primo tempo. Zaccagni non ha tremato, è stato il suo sesto rigore trasformato in Serie A, l’ultimo risaliva addirittura a novembre 2024, in quel caso venne punito il Cagliari. Il gol della liberazione, l’astinenza prolungata poteva mettergli una pressione in più dagli undici metri, l’ha scacciata con una conclusione forte e precisa.