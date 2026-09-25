La Lazio ancora senza tifosi: la decisione per l'amichevole contro l'Arezzo scatena la bufera social
ROMA - Decisione presa, sarà un’amichevole senza tifosi. Vietato l’accesso a Formello per il test contro l’Arezzo. Si attendeva la comunicazione ufficiale del club, è arrivata ieri pomeriggio: la partita al Fersini, programmata per domenica alle 15, verrà disputata a porte chiuse, come era già successo in estate per la gare di preparazione contro la Primavera, la Flaminia Civita Castellana, l’Avellino e l’Ostiamare (in quel caso giocate sul campo centrale a causa dei lavori al manto erboso del Fersini). Una scelta in controtendenza rispetto all’allenamento aperto al pubblico un paio di giorni prima della seconda giornata con il Genoa, quando furono circa 1.000 i laziali a raggiungere il centro sportivo (non i gruppi organizzati). La Lazio era reduce dalla vittoria ottenuta Bologna nell’esordio in campionato.
Cancelli chiusi a Formello anche contro la Juve Stabia
I cancelli invece rimarranno chiusi domenica, lo stesso discorso dovrebbe valere per l’altro test in via di organizzazione per il weekend successivo: la Lazio, sempre a Formello, dovrebbe affrontare la Juve Stabia, altra squadra di B. In ballo c’era stato anche il Padova. Avversaria, data e orario verranno definiti a breve, intanto sui social in molti hanno contestato la scelta di non aprire al pubblico per la sfida con l’Arezzo tra due giorni. "Sarebbe questo il passo verso i tifosi?", il senso di tanti messaggi. Altri hanno commentato in senso opposto: "Meglio così, tanto non sarei andato lo stesso". In casa Lazio, vista la situazione, oggi è difficile rimanere immuni alle critiche.
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