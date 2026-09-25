La Lazio ancora senza tifosi: la decisione per l'amichevole contro l'Arezzo scatena la bufera social

ROMA - Decisione presa, sarà un’amichevole senza tifosi. Vietato l’accesso a Formello per il test contro l’Arezzo. Si attendeva la comunicazione ufficiale del club, è arrivata ieri pomeriggio: la partita al Fersini, programmata per domenica alle 15, verrà disputata a porte chiuse, come era già successo in estate per la gare di preparazione contro la Primavera, la Flaminia Civita Castellana, l’Avellino e l’Ostiamare (in quel caso giocate sul campo centrale a causa dei lavori al manto erboso del Fersini). Una scelta in controtendenza rispetto all’allenamento aperto al pubblico un paio di giorni prima della seconda giornata con il Genoa, quando furono circa 1.000 i laziali a raggiungere il centro sportivo (non i gruppi organizzati). La Lazio era reduce dalla vittoria ottenuta Bologna nell’esordio in campionato.