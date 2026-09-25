Frattesi e l’amore per la Lazio: "Da quando è morta mia nonna, volevo tornare a casa mia"

Impegnato con la nazionale in Nations League ( stasera c'è Italia-Belgio a Roma ), Davide Frattesi si è confessato ai microfoni di Dazn, nel programma MySkills. Il centrocampista della Lazio ha svelato il ruolo nel suo ritorno in biancoceleste che ha avuto l'allenatore Rino Gattuso: "Ho già lavorato con lui in Nazionale e ho sempre visto che aveva tanta fiducia nei miei confronti. Anche perché l'anno scorso ho giocato poco o niente all' Inter e lui, n onostante questo, continuava a convocarmi in Nazionale , perché vedeva qualcosa in me . Ho pensato che potesse aiutarmi a tirar fuori qualcosa in più. Sento un legame con la Lazio, ma anche un sentimento di gratitudine per l’allenatore che si è fidato di me". Frattesi arriva alla Lazio con un bagaglio culturale arricchito grazie agli anni all’Inter: "A livello di mentalità è una delle squadre che è più abituata a vincere. All’Inter non è contemplato il secondo posto o il pareggio . C'è una grande mentalità che va dall'alimentazione alle cure prima e dopo l'allenamento che cerco di portarmi dietro".

La morte della nonna di Frattesi

Se Gattuso ha avuto un ruolo importante nel ritorno del centrocampista romano alla Lazio, squadra in cui aveva militato da ragazzino, c'è un aspetto personale che ha influito ancora di più: "Da quando mia nonna è venuta a mancare ho sempre avuto il desiderio di tornare a stare in quella che era stata casa per tanti anni - le parole di Frattesi - sento la Lazio molto mia, anche il risultato mi cambia a livello umorale. Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia: andavo allo stadio con papà e fantasticavamo sulla possibilità di arrivare a giocare in prima squadra allo Stadio Olimpico".

Il consiglio di Mancini a Frattesi

Il calciatore biancoceleste poi parla del rapporto con Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra in estate: "Con il mister avevo parlato prima del trasferimento alla Lazio e il suo consiglio è stato quello di andare a giocare, ché se arrivi in Nazionale che hai 90 minuti sulle gambe e sei in forma è una cosa, arrivare lì che hai fatto 10 minuti a partita è un'altra. Io cerco di aiutare la squadra al massimo e se poi queste prestazioni mi permettono di ritornare in Nazionale, ben venga".