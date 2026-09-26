Lazio tra tagli e saldi: addio a Patric, offerto Ito

Roma - Mercato chiuso o semichiuso quando è aperto. Mercato aperto o semiaperto quando è chiuso. E’ l’universo dei mercati della Lazio, alla rovescia. Appena chiusa la fiera estiva è partito Romagnoli, è arrivato Diogo Leite e sta partendo Patric, uno degli ultimi senatori, altra bandiera da ripiegare. Nel suo caso troppo faticoso e tormentato l’ultimo anno, non c’è stata scelta. Lo stop di luglio, lo stiramento di fine agosto, l’esclusione dalla lista con Pellegrini. Sta finendo così dopo 244 presenze e 11 anni di fedelissima e viscerale militanza. Patric ha ricevuto un’offerta dall’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti, ha sede nella città di Dubai e milita nella UAE First Division, la seconda divisione del campionato emiratino. La Serie B. E’ allenato da Paolo Montero, ex Juve. E’ il club in cui giocano Balotelli e Douglas Costa, ex Juve. La Lazio e Patric stanno valutando la risoluzione consensuale del contratto in scadenza a giugno. Ieri si stava discutendo sulla modalità di uscita, su alcuni dettagli economici. Non ci sarà indennizzo per la società, vanno definiti gli accordi di chiusura col giocatore. Patric ha una base di intesa con l’Al-Ittifaq, c’è tempo fino a lunedì per chiudere, poi il gong per la società di Dubai. Dentro o fuori, come sempre a fil di sirena.

Esce Patric e resta uno slot Gattuso a giugno puntava su Patric, è stato impossibilitato ad utilizzarlo. Ma la scelta di escludere lui e Pellegrini dalla lista campionato è stata della società, non del tecnico. Due slot sono rimasti liberi tra gli over 17. Quello di Romagnoli è stato preso da Diogo Leite. Dei due posti liberi uno solo è occupabile (fuori finestre di mercato) tesserando un altro svincolato (considerando i giocatori che avevano il contratto in scadenza il 30 giugno scorso). Lotito avrebbe tesserato Icardi, ma ha assecondato il no di Gattuso, che ha spiegato la decisione. La Lazio s’è tenuta un’opzione, da vagliare fino al verdetto sul mercato di gennaio. Può essere semibloccato (come in estate) o bloccato (nella peggiore delle ipotesi). Il rischio sarebbe di nuovo doppio. La fotografia del 30 settembre porterà alla sentenza di inizio dicembre. Lo slot libero per uno svincolato può essere una mossa d’emergenza in caso di mercato semiaperto, sempre che il club e il tecnico decidano di utilizzarlo. Non è detto. Gattuso ha sempre chiesto giocatori funzionali. Con Diogo Leite era stato valutato Alaba, oggi all’Udinese. Rino ha preferito puntare sul portoghese, più giovane di 7 anni (27 contro 34), compagno di Doekhi all’Union Berlino, al di là dei costi diversi di ingaggio. Di svincolati ce ne sono vari, nessuno finora ha convinto.