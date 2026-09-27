La Lazio senza campionato sfida l'Arezzo: perché sono arrivate ottime indicazioni per Gattuso
Due avvii di tempo brucianti e la Lazio batte 2-0 l'Arezzo nell'amichevole a porte chiuse allo stadio Mirko Fersini. Primo gol in biancoceleste di Pinamonti dopo appena ventitré secondi dal calcio d'inizio. Raddoppio di Leite a inizio ripresa. Anche senza i nazionali sono arrivati segnali incoraggianti e buone indicazioni rispetto alla crescita di forma dei singoli e del collettivo, con un grado di cinismo e capacità di sfruttare le occasioni che si è rivelato determinante contro i toscani, neo-promossi in Serie B.
Lazio-Arezzo, le scelte iniziali di Gattuso e Bucchi
Le scelte iniziali: Gattuso disegna la sua Lazio con un rodato 4-2-3-1: Motta in porta; Floriani Mussolini, Doekhi, Leite e Pedraza in difesa; Farcomeni e Belahyane a centrocampo; Noslin, Serra e Zaccagni a supporto di Pinamonti. Bucchi risponde disponendo l'Arezzo con un 4-3-3: Seculin tra i pali; Mena, Gilli, Coppolaro e Righetti nel pacchetto arretrato; Sala, Chierico e Ionita in mediana; Pattarello, Cerri e Leone in attacco.
Gol lampo di Pinamonti, Motta reattivo
Partenza sprint della Lazio. Noslin vede e serve Pinamonti, che di piatto non lascia scampo a Seculin. Sulle ali dell'entusiasmo i biancocelesti sfiorano il raddoppio al 5' quando Serra prova a battere l'estremo difensore sul primo palo, trovandone una deviazione che prolunga la palla oltre la linea di fondo. La reazione dell'Arezzo sollecita i riflessi di Motta al 16': sugli sviluppi di un calcio di punizione due splendidi riflessi su Gilli e Ionita. Al 23' Leite viene superato Pattarello: Motta cala di nuovo la saracinesca. Al 38' il duello si rinnova: Pattarello si libera della marcatura di Pedraza e tira, Motta c'è. Un minuto più tardi altra parata su Sala. Si va al riposo sul risultato di Lazio 1, Arezzo 0.
Raddoppia Leite, Trombini super: evita il tris della Lazio
In avvio di ripresa bastano, invece, quarantatré secondi alla Lazio per raddoppiare. Corner battuto da Canali, colpo di testa vincente di Leite che non lascia scampo al subentrato Trombini. Lo stesso Trombini neutralizza, poi, un tentativo su punizione di Noslin e si oppone ai tentativi di tap-in di Pinamonti, Serra e dello stesso Noslin. Via alla girandola delle sostituzioni. A un quarto d'ora dal termine Lazzari sbaglia un retropassaggio per Renzetti innescando Mancuso, che cerca la battuta a rete da posizione defilata senza trovare il sostegno di qualche compagno di squadra per segnare a porta ormai vuota. Poco dopo testa a testa tra difensori: Illanes invoca un calcio di rigore per un contrasto con Leite, ma l'arbitro Perri lascia correre. Un tiro di Canali, intercettato da Trombini, fa calare il sipari sul test. Lazio-Arezzo 2-0.
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