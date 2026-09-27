La Lazio senza campionato sfida l'Arezzo: perché sono arrivate ottime indicazioni per Gattuso

Due avvii di tempo brucianti e la Lazio batte 2-0 l'Arezzo nell'amichevole a porte chiuse allo stadio Mirko Fersini. Primo gol in biancoceleste di Pinamonti dopo appena ventitré secondi dal calcio d'inizio. Raddoppio di Leite a inizio ripresa. Anche senza i nazionali sono arrivati segnali incoraggianti e buone indicazioni rispetto alla crescita di forma dei singoli e del collettivo, con un grado di cinismo e capacità di sfruttare le occasioni che si è rivelato determinante contro i toscani, neo-promossi in Serie B.

Lazio-Arezzo, le scelte iniziali di Gattuso e Bucchi Le scelte iniziali: Gattuso disegna la sua Lazio con un rodato 4-2-3-1: Motta in porta; Floriani Mussolini, Doekhi, Leite e Pedraza in difesa; Farcomeni e Belahyane a centrocampo; Noslin, Serra e Zaccagni a supporto di Pinamonti. Bucchi risponde disponendo l'Arezzo con un 4-3-3: Seculin tra i pali; Mena, Gilli, Coppolaro e Righetti nel pacchetto arretrato; Sala, Chierico e Ionita in mediana; Pattarello, Cerri e Leone in attacco.