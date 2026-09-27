Gattuso: "Sosta strana, problema per Cataldi. Qui c'è voglia di lavorare e soffrire"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo il test vinto con l'Arezzo, Gennaro Gattuso è ripartito dalla scelta di concedere cinque giorni di riposo ai suoi ragazzi, prima di iniziare a lavorare nel corso di questo international break: " Sosta lunga? È strano . Quando stai fermo 20 giorni puoi allenarti quanto vuoi e fare amichevoli, ma si abbassa l'adrenalina e noi dobbiamo essere bravi a non abbassare il nostro termometro. Ho dato cinque giorni di riposo perché era giusto far riposare testa e muscoli, poi ieri abbiamo ricominciato forte". E sulla partita, ha aggiunto: "Venivamo da due giorni di lavoro molto importanti. Queste amichevoli sono importanti, complimenti anche ai ragazzi della primavera che sono entrati".

Lazio, il report medico: problema al quadricipite per Cataldi

Gattuso ha poi fatto il punto sugli infortunati e sui calciatori vicini al rientro: "Ieri a metà allenamento Cataldi ha avuto un problema al quadricipite, si stava allenando in gruppo già da diversi giorni: domani o dopodomani faremo un controllo. Dele-Bashiru sta continuando a lavorare e rientrerà in gruppo settimana prossima; Marusic è migliorato tantissimo; Rovella a livello strumentale è migliorato tanto, abbiamo cominciato a fargli fare lavori di corsa a bassa intensità, siamo sulla strada giusta".

Gattuso suona la carica: "C'è voglia di lavorare e soffrire"

Intanto, la classifica recita 13 punti in cinque partite e primo posto in Serie A, in coabitazione con Roma ed Inter: "Se siamo dove siamo è perché c'è voglia di lavorare e soffrire - parola di Gattuso -. I complimenti per l'avvio di stagione? Bisogna farli ai ragazzi. La partita con il Mantova è stata una sorpresa anche per noi, abbiamo toccato con mano che, se vogliamo fare determinate cose, una via di mezzo non c'è perché abbiamo già pagato pegno. La squadra arriva qui con il sorriso, accetta la fatica e se rimane questa atmosfera che c'è adesso possiamo levarci tante soddisfazioni".