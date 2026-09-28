Per la Lazio un'altra amichevole: sfida a porte chiuse contro la Juve Stabia
"La S.S. Lazio comunica che sabato 3 ottobre alle ore 15:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la Juve Stabia. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio". Questo il comunicato con cui il club biancoceleste ha annunciato la seconda amichevole di questa pausa per le nazionali, dopo quella giocata e vinta in casa contro l'Arezzo, dalla quale Gattuso ha ricevuto ottime indicazioni e ha trovato il ritorno al gol di Pinamonti, oltre alla rete del nuovo arrivato Leite. La gara contro la Juve Stabia, squadra di Serie B, verrà disputata a porte chiuse, decisione che riguarderà anche la stampa.
Dove vedere in tv e streaming Lazio-Juve Stabia
La sfida, in programma il 3 ottobre alle 15, sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
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