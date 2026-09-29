L'operazione in estate

E’ stato un Isaksen arrembante, si è sentito di nuovo un’ala libera. Percepiva la svolta, le parole espresse nei giorni scorsi lo dimostrano: "Ho subito un piccolo intervento in estate per questo ho avuto bisogno di un po’ di tempo di adattamento. È stato strano, alla fine ho saltato tutta la preparazione precampionato. Questo potrebbe aver influito sul mio inizio di stagione complicato ma sento che sto recuperando gradualmente la condizione partita dopo partita. Spero di tornare presto al livello in cui ero prima della pausa estiva. Ho avuto molte conversazioni positive con Gattuso che dice di aspettarmi e di prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto. Una volta che mi sarò guadagnato il posto, spero di poter giocare molto di più". Rino a Isaksen ha dato un consiglio: "E’ un giocatore forte, ha tre marce, ma deve stare bene. Deve imparare a parlare di più con noi dello staff e, a volte, a lavorare anche un po’ meno, perché è uno che non si tira mai indietro. Ma c’è l’allenamento e c’è anche il recupero, sono importanti entrambi". La voglia di Isaksen di ripartire dopo ogni stop, di accelerare, è voglia di esserci, di farsi vedere e sentire.