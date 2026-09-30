Gudmundsson si ferma, Lazio in ansia. Anche Cataldi è out
Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Lazio, alle prese con diversi problemi fisici alla ripresa degli allenamenti a Formello. La situazione più delicata riguarda Albert Gudmundsson, rientrato dagli impegni con la Nazionale islandese e sottoposto agli esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. A comunicarlo è stato direttamente il club biancoceleste. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli esami necessari per avere un quadro più preciso e inizierà immediatamente il percorso di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.
Lazio, problemi anche per Cataldi e Przyborek
Gudmundsson non è però l’unico giocatore costretto a fermarsi. Danilo Cataldi ha accusato un problema al quadricipite e anche nel suo caso lo staff medico valuterà giorno dopo giorno l’evoluzione della situazione. Stop anche per Adrian Przyborek, alle prese con un affaticamento muscolare. Tre situazioni che aumentano dunque i problemi per la Lazio in vista dei prossimi impegni.
Dele-Bashiru torna in gruppo, il punto sugli altri infortunati
Da Formello arriva almeno una buona notizia: Fisayo Dele-Bashiru è tornato regolarmente in gruppo nella sessione odierna di allenamento.Prosegue invece il lavoro di riatletizzazione per Adam Marusic e Nicolò Rovella, che stanno portando avanti i rispettivi programmi di recupero. Matteo Cancellieri ha svolto lavoro differenziato.
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