Gudmundsson si ferma, Lazio in ansia. Anche Cataldi è out

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Lazio, alle prese con diversi problemi fisici alla ripresa degli allenamenti a Formello. La situazione più delicata riguarda Albert Gudmundsson, rientrato dagli impegni con la Nazionale islandese e sottoposto agli esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. A comunicarlo è stato direttamente il club biancoceleste. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli esami necessari per avere un quadro più preciso e inizierà immediatamente il percorso di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.

Lazio, problemi anche per Cataldi e Przyborek Gudmundsson non è però l’unico giocatore costretto a fermarsi. Danilo Cataldi ha accusato un problema al quadricipite e anche nel suo caso lo staff medico valuterà giorno dopo giorno l’evoluzione della situazione. Stop anche per Adrian Przyborek, alle prese con un affaticamento muscolare. Tre situazioni che aumentano dunque i problemi per la Lazio in vista dei prossimi impegni.