L’infortunio di Gudmundsson è un caso: come sta davvero e quanto può pesare la sua assenza per la Lazio

L'infortunio di Gudmundsson

Gudmundsson è finito ko il 26 settembre nel match con l’Estonia, colpa di uno scontro di gioco e di una caduta rovinosa. Tutto il peso del corpo era finito sul braccio sinistro. La prima versione raccontava della spalla uscita e fatta rientrare. Si immaginavano uno stop breve e il ritorno in campo con l’aiuto di un’infiltrazione. Poi l’indiscrezione della frattura composta. L’islandese è tornato in Italia ieri, il volo ha fatto due ore di ritardo. Il caso è finito avvolto nella polvere della confusione. Gudmundsson è stato valutato (come scritto nel comunicato della Lazio), oggi sarà sottoposto ad approfondimenti e il quadro sarà più chiaro. Senza prognosi ufficiale è difficile prevedere il futuro. Nel caso della lussazione molto dipende dal giocatore, dalla soglia del dolore, dalla voglia di tornare il prima possibile. In caso di frattura serve che il callo osseo si formi. Gattuso non avrà Gud sicuramente col Monza, un’alternativa in meno. Era di lusso. Lo vede in tutti i ruoli d’attacco. Lo stop dell’islandese è arrivato poco dopo il ko di Cancellieri, fatalmente si sono fermati entrambi. Cancellieri cadendo in vacanza, si è ferito ad un ginocchio. Gli sono stati applicati dei punti di sutura. Non è dato fuori per Monza, ma andranno valutate le sue condizioni. Lavora a parte, ieri ha corso. Gattuso spera di ritrovare Isaksen carico, ha segnato contro il Galles, rigiocherà oggi contro il Portogallo. Può superare Cancellieri. L’alternativa d’emergenza è Noslin a destra con Pinamonti centravanti. La formula con l’olandese ala e l’ex Sassuolo prima punta è stata provata nel test con l’Arezzo, può essere riproposta sabato contro la Juve Stabia. Gattuso, senza 8 nazionali e senza gli infortunati, era partito con il 4-2-3-1.