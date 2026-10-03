Floriani e l’ingaggio più basso nella Lazio: il club corre ai ripari. Pronto in rinnovo importante: tutte le cifre

La Lazio si porta avanti e si prepara a blindare Romano Floriani Mussolini. Non c'è un'urgenza legata alla scadenza, fissata al 2028, ma la volontà di premiare la crescita di uno dei protagonisti più sorprendenti dell'inizio di stagione. I primi colloqui sono già stati avviati, la trattativa è aperta e tra le parti esiste un principio d'accordo. Il percorso dovrà essere completato nei prossimi mesi, tenendo conto anche dei vincoli che condizionano l'operatività del club, ma la strada è tracciata: il 23enne è considerato un patrimonio da proteggere.

Gattuso lo ha lanciato: ora il rinnovo Gattuso lo ha trasformato rapidamente da alternativa a soluzione concreta. Fatta eccezione per la gara di Coppa Italia contro il Mantova, Romano ha partecipato a tutte le cinque giornate di Serie A disputate finora, mettendo insieme 403 minuti. Numeri importanti per un ragazzo che non aveva ancora esordito con la prima squadra biancoceleste. Rino lo ha valutato durante la preparazione, gli ha dato spazio e Floriani Mussolini ha sfruttato l'occasione. In estate si partiva con Marusic titolare, lui come alternativa e Lazzari sul mercato. L'infortunio del montenegrino ha accelerato la scalata del classe 2003, ma sarebbe riduttivo spiegare tutto con l'emergenza. Gattuso lo ha scelto perché convinto dalle sue caratteristiche, dalla corsa e soprattutto dai margini di miglioramento. Anche adesso che Marusic sta tornando a disposizione, il posto non è destinato automaticamente a cambiare proprietario. L'ex Cremonese può continuare a giocarsi le proprie possibilità e, in ogni caso, è ormai entrato stabilmente nelle rotazioni.