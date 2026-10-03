Floriani e l’ingaggio più basso nella Lazio: il club corre ai ripari. Pronto in rinnovo importante: tutte le cifre
La Lazio si porta avanti e si prepara a blindare Romano Floriani Mussolini. Non c'è un'urgenza legata alla scadenza, fissata al 2028, ma la volontà di premiare la crescita di uno dei protagonisti più sorprendenti dell'inizio di stagione. I primi colloqui sono già stati avviati, la trattativa è aperta e tra le parti esiste un principio d'accordo. Il percorso dovrà essere completato nei prossimi mesi, tenendo conto anche dei vincoli che condizionano l'operatività del club, ma la strada è tracciata: il 23enne è considerato un patrimonio da proteggere.
Gattuso lo ha lanciato: ora il rinnovo
Gattuso lo ha trasformato rapidamente da alternativa a soluzione concreta. Fatta eccezione per la gara di Coppa Italia contro il Mantova, Romano ha partecipato a tutte le cinque giornate di Serie A disputate finora, mettendo insieme 403 minuti. Numeri importanti per un ragazzo che non aveva ancora esordito con la prima squadra biancoceleste. Rino lo ha valutato durante la preparazione, gli ha dato spazio e Floriani Mussolini ha sfruttato l'occasione. In estate si partiva con Marusic titolare, lui come alternativa e Lazzari sul mercato. L'infortunio del montenegrino ha accelerato la scalata del classe 2003, ma sarebbe riduttivo spiegare tutto con l'emergenza. Gattuso lo ha scelto perché convinto dalle sue caratteristiche, dalla corsa e soprattutto dai margini di miglioramento. Anche adesso che Marusic sta tornando a disposizione, il posto non è destinato automaticamente a cambiare proprietario. L'ex Cremonese può continuare a giocarsi le proprie possibilità e, in ogni caso, è ormai entrato stabilmente nelle rotazioni.
Floriani e il rinnovo: tutti i costi
Ecco perché la società vuole accompagnare questa crescita con un contratto adeguato al nuovo status. Floriani Mussolini percepisce attualmente circa 130 mila euro a stagione, l'idea è quella di un aumento significativo: la futura proposta potrebbe partire da almeno 500 mila euro, con un ingaggio destinato poi a crescere nel corso degli anni. La formula più probabile porta verso un accordo quinquennale. Non un'operazione da chiudere necessariamente nell'immediato. Lazio ed entourage hanno cominciato a impostare il discorso e il principio d'intesa rappresenta già un passaggio significativo. Presto le parti potranno sedersi nuovamente al tavolo per la firma definitiva, che dovrebbe arrivare entro gennaio. Per la Lazio avrebbe anche un significato particolare. Romano è un prodotto del settore giovanile biancoceleste, cresciuto a Formello e andato in giro per l'Italia con prestiti vari (Pescara in Serie C, Juve Stabia in Serie B e Cremonese l'anno scorso per la prima esperienza in massima serie) che gli hanno consentito di fare tutte le tappe necessarie per una gavetta studiata e graduale. Così si è conquistato una possibilità vera in prima squadra. Da Cataldi in poi il vivaio aveva faticato a produrre un calciatore capace di imporsi stabilmente tra i grandi. Floriani Mussolini sta provando a interrompere l'attesa. Cinque giornate sono ancora poche per emettere sentenze, ma sufficienti per cambiare prospettive. Lui ha iniziato la stagione cercando spazio, oggi si è guadagnato la fiducia di Gattuso e un nuovo contratto è sempre più vicino. La Lazio non vuole aspettare il 2028: il futuro sulla fascia destra può essere già dentro Formello.
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