Lazio-Juve Stabia diretta amichevole: segui il match tra Gattuso e De Giorgio LIVE
5 min
Pubblicato il 03.10.2026, 13:59 (Aggiornato il 03.10.2026, 15:20)
A Formello, a porte chiuse, si gioca l'amichevole Lazio-Juve Stabia. Secondo test contro una squadra di Serie B nel giro di una settimana per la formazione di Gennaro Gattuso, che prosegue il suo avvicinamento al match con il Monza di Ivan Juric, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15. Le vespe di Pietro De Giorgio, invece, affronteranno alla ripresa la Virtus Entella di Chiappella. Segui l'amichevole di oggi in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:20
19' - Farcomeni calcia alto
Si fa vedere ancora in avanti la Lazio. Sponda arretrata di Pinamonti per Farcemomeni, che calcia di prima intenzione. Palla altissima sopra la porta.
15:17
16' - Ci prova ancora Noslin
Zaccagni crossa dalla sinistra. Pinamonti non riesce a controllare, il pallone arriva a Serra, che di testa ripropone in mezzo. Tenta il colpo di testa anche Noslin, che termina però alto.
15:16
15' - Noslin vicino al gol
Azione pericolosa della Lazio. Noslin sradica il pallone dai piedi di Maggioni, si dirige verso l'area di rigore e calcia. Decisivo l'intervento di Vismara.
15:14
13' - Scontro tra Pedraza e Pierobon
La Lazio prova a farsi vedere in avanti. Scontro corpo a corpo tra Pedraza e Pierobon. Ha la peggio il centrocampista della Juve Stabia.
15:11
10' - Di Nardo vicino al gol
Ancora pericolosa la Juve Stabia. Uno due nello stretto tra Sibilli e Di Nardo. Il centravanti calcia di prima intenzione con il destro, ma la conclusione termina alta.
15:10
9' - Pierobon anticipa Noslin
Si fa vedere in avanti la Lazio. Palla dalla destra di Serra per Noslin. Decisivo l'anticipo di Pierobon.
15:06
5' - Maistro vicino al gol
Pericoloso Maistro su calcio di punizione. Il tiro dalla distanza costringe Motta alla parata a mano aperta.
15:06
4' - Ammonito Motta
Messa male la retroguardia della Lazio, un pallone in profondità di fatto lascia a tu per tu Di Nardo con Motta. Il portiere, uscito fuori area, stende il centravanti avversario. L'arbitro ammonisce il portiere.
15:01
1' - Motta decisivo nell'anticipare Di Nardo
Sibilli cerca Di Nardo con un pallonetto. Motta decisivo in uscita.
15:00
Lazio-Juve Stabia: al via la partita
Inizia Lazio-Juve Stabia. Possesso per i biancocelesti.
14:58
Squadre in campo!
Lazio e Juve Stabia stanno facendo il loro ingresso in campo a Formello.
14:51
Manca sempre meno al fischio d'inizio.
Manca sempre meno al fischio d'inizio. La partita comincerà alle ore 15:00.
14:39
Otto indisponibili per la Lazio
Oltre ai giocatori in nazionale (Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor), sono otto i calciatori indisponibili per la Lazio. Parliamo di Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.
14:28
La formazione ufficiale della Juve Stabia
JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni. All.: De Giorgio
A disp.: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace.
14:18
Lazio, la formazione ufficiale
LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni. All.: Gennaro Gattuso
A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani.
14:16
Lazio-Juve Stabia: i convocati
I convocati di Gattuso per l'amichevole:
Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;
Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
14:05
Dove vedere Lazio-Juve Stabia
La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, ma anche su Lazio Style TV, attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste. CLICCA QUI
14:00
Lazio-Juve Stabia, l'orario del calcio d'inizio
Nuovo test a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso, pronta ad ospitare la Juve Stabia di Pietro De Giorgio, ultima in classifica in Serie B, complici i 4 punti di penalizzazione: fischio d'inizio alle ore 15.
Training Center S.S. Lazio - Formello
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