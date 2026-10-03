Lazio-Juve Stabia diretta amichevole: segui il match tra Gattuso e De Giorgio LIVE 

15:17

16' - Ci prova ancora Noslin

Zaccagni crossa dalla sinistra. Pinamonti non riesce a controllare, il pallone arriva a Serra, che di testa ripropone in mezzo. Tenta il colpo di testa anche Noslin, che termina però alto.

15:16

15' - Noslin vicino al gol

Azione pericolosa della Lazio. Noslin sradica il pallone dai piedi di Maggioni, si dirige verso l'area di rigore e calcia. Decisivo l'intervento di Vismara.

15:14

13' - Scontro tra Pedraza e Pierobon

La Lazio prova a farsi vedere in avanti. Scontro corpo a corpo tra Pedraza e Pierobon. Ha la peggio il centrocampista della Juve Stabia.

15:11

10' - Di Nardo vicino al gol

Ancora pericolosa la Juve Stabia. Uno due nello stretto tra Sibilli e Di Nardo. Il centravanti calcia di prima intenzione con il destro, ma la conclusione termina alta.

15:10

9' - Pierobon anticipa Noslin

Si fa vedere in avanti la Lazio. Palla dalla destra di Serra per Noslin. Decisivo l'anticipo di Pierobon.

15:06

5' - Maistro vicino al gol

Pericoloso Maistro su calcio di punizione. Il tiro dalla distanza costringe Motta alla parata a mano aperta.

15:06

4' - Ammonito Motta

Messa male la retroguardia della Lazio, un pallone in profondità di fatto lascia a tu per tu Di Nardo con Motta. Il portiere, uscito fuori area, stende il centravanti avversario. L'arbitro ammonisce il portiere.

15:01

1' - Motta decisivo nell'anticipare Di Nardo

Sibilli cerca Di Nardo con un pallonetto. Motta decisivo in uscita.

15:00

Lazio-Juve Stabia: al via la partita

Inizia Lazio-Juve Stabia. Possesso per i biancocelesti.

14:58

Squadre in campo!

Lazio e Juve Stabia stanno facendo il loro ingresso in campo a Formello.

14:51

Manca sempre meno al fischio d'inizio.

Manca sempre meno al fischio d'inizio. La partita comincerà alle ore 15:00.

14:39

Otto indisponibili per la Lazio

Oltre ai giocatori in nazionale (Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor), sono otto i calciatori indisponibili per la Lazio. Parliamo di Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.

14:28

La formazione ufficiale della Juve Stabia

JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni. All.: De Giorgio

A disp.: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace.

14:18

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni. All.: Gennaro Gattuso

A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani.

14:16

Lazio-Juve Stabia: i convocati

I convocati di Gattuso per l'amichevole:



Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;

Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;

Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.

14:05

Dove vedere Lazio-Juve Stabia

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, ma anche su Lazio Style TV, attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste. CLICCA QUI

14:00

Lazio-Juve Stabia, l'orario del calcio d'inizio

Nuovo test a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso, pronta ad ospitare la Juve Stabia di Pietro De Giorgio, ultima in classifica in Serie B, complici i 4 punti di penalizzazione: fischio d'inizio alle ore 15.

Training Center S.S. Lazio - Formello