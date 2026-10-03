Gattuso: "Vogliamo ricominciare da dove abbiamo lasciato. Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo presto"

Le parole dell'allenatore della Lazio dopo il pareggio in amichevole contro la Juve Stabia: testa già alla ripresa del campionato con la sfida contro il Monza
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Pubblicato il 03.10.2026, 18:25

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La Lazio torna a mettere minuti nelle gambe con l'amichevole contro la Juve Stabia: 3-3 a Formello. Gattuso ha analizzato così la partita: "Abbiamo fatto fatica, venivamo da 3 giorni con le gambe piene, eravamo un po' appannati e ci mancano 8 giocatori importanti, ma l'importante è fare le cose come si deve". Ma, ai microfoni ufficiali del club, ha rivelato che non vede l'ora di ricominciare con il campionato: "Sono 20 giorni che non stiamo insieme e non vedo l'ora di riprendere a lavorare con tutti. Speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato".

 

 

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Lazio, le parole di Gattuso

Lazio che tornerà in campo il prossimo 11 ottobre per la sfida all'Olimpico contro il Monza: "Avversario da prendere con le pinze perché non ha paura, dobbiamo prepararla bene". Gattuso non sottovaluta la squadra di Ivan Juric: "Con loro se non vai a mille vai in difficoltà; hanno voglia e fisicità. Sarà una partita da preparare bene contro un avversario da rispettare". 

 

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La Lazio ha chiuso il primo lotto di partite di campionato con un ruolino di marci impressionante: 13 punti in cinque partite, ancora imbattutti e primi in classifica con Inter e Roma. La pausa per le partite delle nazionali rischia di interrompere il ritmo dei biancocelesti: "L'adrenalina si è un po' abbassata. Chi è andato in Nazionale ha preso minutaggio, mi sono fatto sentire con i ragazzi che sono andati via. L'unico con cui siamo stati sfortunati è Gudmundsson, speriamo di recuperarlo prima possibile".

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