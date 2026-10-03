Gattuso: "Vogliamo ricominciare da dove abbiamo lasciato. Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo presto"
La Lazio torna a mettere minuti nelle gambe con l'amichevole contro la Juve Stabia: 3-3 a Formello. Gattuso ha analizzato così la partita: "Abbiamo fatto fatica, venivamo da 3 giorni con le gambe piene, eravamo un po' appannati e ci mancano 8 giocatori importanti, ma l'importante è fare le cose come si deve". Ma, ai microfoni ufficiali del club, ha rivelato che non vede l'ora di ricominciare con il campionato: "Sono 20 giorni che non stiamo insieme e non vedo l'ora di riprendere a lavorare con tutti. Speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato".
Lazio, le parole di Gattuso
Lazio che tornerà in campo il prossimo 11 ottobre per la sfida all'Olimpico contro il Monza: "Avversario da prendere con le pinze perché non ha paura, dobbiamo prepararla bene". Gattuso non sottovaluta la squadra di Ivan Juric: "Con loro se non vai a mille vai in difficoltà; hanno voglia e fisicità. Sarà una partita da preparare bene contro un avversario da rispettare".
La Lazio ha chiuso il primo lotto di partite di campionato con un ruolino di marci impressionante: 13 punti in cinque partite, ancora imbattutti e primi in classifica con Inter e Roma. La pausa per le partite delle nazionali rischia di interrompere il ritmo dei biancocelesti: "L'adrenalina si è un po' abbassata. Chi è andato in Nazionale ha preso minutaggio, mi sono fatto sentire con i ragazzi che sono andati via. L'unico con cui siamo stati sfortunati è Gudmundsson, speriamo di recuperarlo prima possibile".
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