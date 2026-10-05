Gattuso e l’invito di Gasperini a cena: i retroscena

Rino ha mostrato il suo lato calcistico e umano al Festival di Trento. E’ partito da Gasperini fino ad arrivare al derby : «Gasperini è sempre stato presente. Mi chiamò quando ero al Milan. Mi disse di tenere duro, che gli piaceva come giocavamo» Il derby: «Quando sento i miei ragazzi parlarne, o magazzinieri e fisioterapisti, li stoppo subito. Ci sono partite importanti, poi ci penseremo». Roma e Lazio prime, dopo cinque giornate non succedeva dalla stagione 1972-1973. La sfida è sempre superarsi: « Stare davanti alla Roma? Non conta nulla». Gattuso pensa al Monza : «Prepariamo bene questa partita. Veniamo da una sosta anomala. Non vedo l’ora che tornino tutti i giocatori, il Monza va a mille all’ora. I miei precedenti con Juric non sono buoni, ricordo Napoli-Verona su tutti. Vincendo saremmo arrivati secondi, siamo arrivati quinti». Gattuso non smette di rimpiangere l’Olimpico pieno : «Mi manca. L’ho già detto, per me il calcio senza tifosi non è calcio. Stiamo soffrendo a non averli». Il rapporto con Lotito: «È una leggenda il fatto di litigare sempre con lui. Da allenatore difficilmente litigo. Mi piace il dialogo, non mi piace farmi prendere in giro. C’è questo rapporto con Lotito. Quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna parlarsi. Lui è un genio, poi ci sono le dinamiche di squadra... bisogna parlarne perché i problemi vengono fuori dopo». Da quando c’è Gattuso, Lotito evita i fuorionda: «Meglio dire le cose in faccia ai giocatori e non altrove».

Nazionale, Frattesi e Nuno Tavares

L’Italia da cittì: «La Nazionale è stata una mazzata. Avevo voglia di ripartire subito. A Lotito avevo detto no 2-3 volte, stavolta sì perché la squadra era in difficoltà e pensavo che i giocatori potessero darmi qualcosa. Siamo partiti bene, la strada è lunga. A Formello il ritiro è stato fatto con un caldo bestiale. È stato difficilissimo. Questo mi ha fatto credere che nel gruppo ci sia qualcosa di speciale». L’asso Frattesi: «Ha doti ben precise. Gli ho detto che doveva prendersi delle responsabilità. Noi potevamo fare poco sul mercato, scegliere la Lazio è stato incredibile». Nuno Tavares: «C’è solo uno ai suoi livelli, Nuno Mendes. All’inizio momenti di tensione, non solo con lui. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla e lo buttano. Ho fatto un percorso diverso, ero più scarso degli altri». Bosnia-Italia e il rosso a Bastoni: «Gli episodi fanno la differenza. È una ferita che rimarrà per il resto della vita. Bastoni? L’ho ringraziato, fa parte del gioco. Il Mondiale all’inizio non l’ho visto, facevo fatica anche ad addormentarmi». Gattuso e la vita, la malattia, il futuro: «Ho perso una sorella, pagherei tutto quello che ho per passare del tempo con lei. La mia malattia? Per 4-5 mesi sono stato a letto. Da 6-7 anni non bevo alcolici, devo fare iniezioni di cortisone ogni giorno. Dirò basta col calcio quando non avrò più emozioni. Spero di diventare nonno e farò tutto per i miei nipotini».