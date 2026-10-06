La Lazio vola alto: forma e convinzione, Gattuso ha tracciato il piano di ripartenza

Il piano ripartenza, per ritrovare brillantezza e risultati, scatta oggi alle 16. Il primo appuntamento settimanale a Formello dopo i due giorni di riposo concessi dall'allenatore. A breve riabbraccerà i nazionali e parte degli infortunati , il gruppo non sarà più striminzito come quello guidato durante la sosta. Rino cerca subito forma e convinzione, sfrontatezza e dedizione . Vuole ripartire a mille, esattamente nel modo in cui era arrivato alla pausa del campionato, espugnando Venezia nonostante l'emergenza forfait . Va alimentato l'entusiasmo giocando senza timori, si guardi la classifica solo per prendere ulteriore slancio , non per aumentare le pressioni interne.

Il minutaggio dei nazionali monitorato dal tecnico

Può essere sfruttato il calendario, favorevole sulla carta. Deve diventarlo pure sul campo. La Lazio si è messa alle spalle le amichevoli soft e la gestione oculata degli acciaccati. Davanti ora c'è il Monza, la vera preparazione (dal punto di vista tattico) inizierà tra giovedì e venerdì mattina, una volta rientrati tutti i calciatori impegnati in Nations League. Ieri sera ha chiuso il proprio ciclo di gare anche Frattesi, stasera toccherà a Sutalo, sarà l'ultima fatica prima del ritorno alla base. Gattuso ha seguito con la massima attenzione ogni sfida internazionale disputata. Dentro lo spogliatoio, su una lavagnetta, ha segnato il minutaggio dei giocatori partiti. Controllo quotidiano a distanza. Provstgaard è stato utilizzato a tempo pieno, Mandas ne ha guardate 4 dalla panchina, non si è nemmeno sporcato i guanti. In mezzo tutti gli altri convocati, tra cui Gudmundsson, purtroppo tornato in anticipo a causa della lussazione alla spalla.