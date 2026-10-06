Eleonora Goldoni della Lazio fermata dai tifosi della Roma dopo il derby: il post del racconto diventa virale

La delusione per il derby perso contro la Roma femminile, Eleonora Goldoni, attaccante della Lazio Women, l'ha sciacquata via - almeno parzialmente - pochi minuti dopo la fine della partita. Sì perché nonostante il 3-1 in favore delle giallorosse, la punta biancoceleste è riuscita a ritrovare il sorriso fuori dal campo, quando una tifosa della Roma le ha regalato un momento di grande commozione e davvero unico. Ha spiegato tutto Goldoni stessa su Instagram: "Sabato, dopo il derby, è successa una cosa che non mi sarei mai immaginata. Dopo aver salutato i nostri tifosi, stavo tornando verso gli spogliatoi quando dalla curva della Roma sento qualcuno chiamarmi. Mi chiedono di avvicinarmi, di uscire un attimo perché volevano parlarmi. Devo essere sincera: per un attimo non sapevo cosa aspettarmi. Era appena finito il derby. Poi una ragazza con la maglia della Roma si avvicina e mi dice: 'Posso abbracciarti? Al di là dei colori, ci tenevo davvero a ringraziarti'". Inizia così il lungo messaggio che la giocatrice della Lazio ha pubblicato per raccontare le emozioni provate.

Goldoni: "Un gesto che mi ha spiazzato, da brividi" Nel post social Goldoni prosegue così: "Mi ha parlato della persona, di quello che provo a trasmettere fuori dal campo, di ciò che le arriva, del modo in cui racconto anche le difficoltà e di quanta forza le dia. Mentre mi abbracciava, dietro di lei una trentina di tifosi romanisti hanno iniziato ad applaudirmi e a ringraziare. Brividi. Sul pullman di ritorno ci ho ripensato. Perdere mi dà fastidio. Torno a casa pensando agli errori, a quello che avrei potuto fare meglio, alle occasioni mancate. Avrei voluto vincere. Quel derby me l’ero immaginato diversamente. Ma ci sono momenti che non cancellano la delusione. Semplicemente, dentro quella delusione, riescono comunque a lasciarti qualcosa di bello. E questo mi ha spiazzata".