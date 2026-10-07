Gattuso ridà le chiavi a Taylor: parte da mezzala e costruisce gioco

ROMA - Tanta Lazio, da pressing e rock and roll. Tanto Taylor, solfeggio e acuti. L’olandese di Gattuso non è solo volante, è extralarge. Il pressing, la costruzione, gli inserimenti, i duelli, deve occuparsi di tutto. «Vuole che gestisca la costruzione del gioco, ci schieriamo con un doppio pivot e si aspetta che sia io il principale punto di raccordo anche in fase offensiva», senza pause il racconto di Taylor in nazionale. Ha ampliato il repertorio da quando è arrivato Gattuso. Gli chiede di essere un centrocampista totale, itinerante. Fase di possesso e di non possesso, fine e truce al tempo stesso. Rino non ha mai pensato ad una Lazio senza di lui, per quanto il pericolo esistesse a giugno. Le difficoltà della società, la partenza dei big, tutto ha contribuito a creare dubbi a Taylor. L’arrivo di Frattesi e il mercato di agosto lo hanno rimotivato. Insieme a Davide è il giocatore che può spostare una partita e la stagione. Partite piene, questo s’aspetta Rino dalle mezzali. Divorare il campo, inventare giocate, colpire. Disarmare e armarsi, sia Taylor che Frattesi hanno dimostrato di saperlo fare benissimo.

Taylor, il ritorno Gattuso ha ritrovato Taylor ieri dopo la pausa vissuta con l’Olanda. Ha giocato solo 23 minuti, contro la Serbia. Per il resto una tribuna (Germania) e due panchine (Grecia e Serbia al ritorno). Taylor torna fresco, pronto per il Monza. I primi mesi con Sarri, poi con Gattuso, ecco come si sta formando: «Nel campionato italiano si gioca con grande maturità tattica, ho fatto grandi passi in avanti sotto questo aspetto. Con Gattuso giochiamo basandoci sul possesso palla e su un pressing alto. Cerchiamo molte situazioni di uno contro uno e vuole che siamo spietati in quei momenti perché i duelli sono fondamentali. Se si corre tanto? Sì e mi piace», ha detto di recente. Si è orientato subito nel campionato italiano e dopo una fase di tristezza s’è rivisto un Taylor carico. Con Rino l’impatto non è stato felice, si ricorda l’uscita dal campo dell’olandese quel giorno di fine luglio. Gattuso lo vedeva con la testa altrove, l’ha spedito negli spogliatoi. E’ stata la scossa. Taylor, da quel giorno, si è sentito responsabilizzato. Ha cominciato ad allenarsi e a giocare ad alta velocità: «Ora copro molta più distanza, soprattutto ad alta intensità». Il gioco di Gattuso lo valorizza: «Stiamo creando molte più opportunità». E’ stato eletto vice rigorista dopo Zaccagni. Ora Rino aspetta i suoi gol. Possono essere aggiunti allo score generale.