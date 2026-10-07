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Icardi, altro che Lazio: ora può tornare al Galatasaray

L'argentino, pur di tornare a giocare, starebbe pensando di tornare a giocare con i turchi
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Pubblicato il 07.10.2026, 11:35

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Icardi ora pensa di tornare al Galatasaray. E’ fermo, nessun accordo da svincolato. Aveva lasciato la Turchia a giugno, era in scadenza. Rimasto a spasso, dopo i contatti con Lotito e il no di Gattuso, l’argentino pur di giocare starebbe pensando di firmare di nuovo con i turchi. La notizia è stata scritta in Argentina. Icardi sarebbe disposto a guadagnare 2 milioni e non più i 3,5 riconosciuti fino a giugno. 
 

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