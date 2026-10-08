Frattesi da record: nella Lazio non è al top solo per gli inserimenti

I numeri da record di Frattesi

Davide ha reclamato un sacrosanto diritto: essere considerato più di una mezzala volante. «C’è questa idea che io sappia solo inserirmi, ma non è così. Chi mi ha visto in campionato in queste prime giornate si è accorto di quello che sono. È un’etichetta che voglio levarmi il prima possibile». Il luogo comune si chiarisce e si smonta leggendo questi numeri. Frattesi, con Adzic del Sassuolo, è uno dei due centrocampisti con più gol in campionato (3). Ma solo i suoi gol sono arrivati da dentro l’area, è un record. Frattesi è il miglior marcatore della Lazio e nella Lazio solo Zaccagni ha tentato più conclusioni (16) e ha giocato più palloni in area (19) rispetto lui (8 conclusioni e 18 palloni in area). Davide ha creato cinque occasioni per i compagni ed è il giocatore di Gattuso che ha ingaggiato più duelli (45). Nessun centrocampista ha subito più falli nell’ultimo terzo di campo rispetto a Frattesi (3).