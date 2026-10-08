Frattesi da record: nella Lazio non è al top solo per gli inserimenti
«Ho il fuoco dentro». Questo fuoco alimenta Frattesi che alimenta la Lazio. Fiamme dell’anima. Davide lancia lampi dagli occhi. Non deve più riaccendersi. E’ sempre acceso. «Non pensavo di partire così bene, ma ero parecchio motivato dopo l’ultimo anno», l’ammissione in nazionale. E’ tornato dopo la missione azzurra. In totale 25 minuti col Belgio, 82 con la Turchia e un gol, 80 con la Francia, 6 con la Turchia nel ritorno. Un minutaggio sopportabile. Gattuso, affettuosamente, gli ha dato il tormento: «Mi chiama tutti i giorni, gli manco». Un disco continuo. Rino è il salvatore e il protettore di Frattesi, sentirlo era anche un modo per calmare l’ansietà di ritrovarlo sano per il Monza.
I numeri da record di Frattesi
Davide ha reclamato un sacrosanto diritto: essere considerato più di una mezzala volante. «C’è questa idea che io sappia solo inserirmi, ma non è così. Chi mi ha visto in campionato in queste prime giornate si è accorto di quello che sono. È un’etichetta che voglio levarmi il prima possibile». Il luogo comune si chiarisce e si smonta leggendo questi numeri. Frattesi, con Adzic del Sassuolo, è uno dei due centrocampisti con più gol in campionato (3). Ma solo i suoi gol sono arrivati da dentro l’area, è un record. Frattesi è il miglior marcatore della Lazio e nella Lazio solo Zaccagni ha tentato più conclusioni (16) e ha giocato più palloni in area (19) rispetto lui (8 conclusioni e 18 palloni in area). Davide ha creato cinque occasioni per i compagni ed è il giocatore di Gattuso che ha ingaggiato più duelli (45). Nessun centrocampista ha subito più falli nell’ultimo terzo di campo rispetto a Frattesi (3).
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