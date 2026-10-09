Zaccagni punta le 200 partite con la Lazio: i suoi numeri prima della sosta fanno ben sperare

ROMA - Il ritorno dell’Arciere si vede dai particolari: un gol e due assist nelle ultime tre partite. Più che nelle fattezze da Arciere, Mattia Zaccagni s’è ritrovato in se stesso. Il meglio si dà quando tutto è perduto e lui si era perso. I segni della frenata s’erano visti con Sarri. Mancava la forma fisica, mancava l’essenza dei suoi colpi, la combinazione dei dribbling con strappo in velocità e derapata, le rasoiate, la sicurezza e tutta la felicità che ne conseguono. Le marce a un certo punto grattavano. Davanti non c’era più il futuro, ma la buca del passato. Zaccagni ha iniziato a combattere contro la pubalgia nel 2025 e contro tutti i fantasmi che questa problematica comporta. Non poteva essere lui la ruota di scorta. Non poteva essere all’ultima passerella. Era lui a dover guidare e illuminare. L’arrivo di Gattuso ha fatto il resto. L’ha sempre lodato e considerato. Non gli poteva rimettere a posto i muscoli, poteva ricaricarlo e l’ha fatto. Mai come oggi si può dire che Zaccagni è tornato. Assist con Udinese e Milan, gol a Venezia su rigore. Tre colpi di fila, cerca il quarto col Monza. Centrando il poker firmerebbe un record personale. Mai ha contribuito al gol, con assist o segnando, per quattro partite consecutive. La doppietta di gol non la firma invece dal novembre 2024 (tre di fila).

200 partite nella Lazio per Zac

Oggi Zaccagni corre ancora più veloce verso il traguardo delle 200 partite con la Lazio all inclusive (campionato e Coppe): lo taglierà col Monza. Ma guarda il destino, proprio contro il Monza ha segnato una delle sue perle, fuori casa, nel novembre 2024. In tutto 37 gol e 32 assist con la Lazio. Sulla linea del traguardo delle 200 partite ci arriva rinfrancato, da capitano di una Lazio principessa scalza in estate, ora regina con Roma e Inter. Ci arriva da simbolo, uno degli ultimi rimasti, dopo che è stato profanato tutto. Il gol di Venezia è stato una liberazione, gli mancava da un anno. "Mi serviva, lo sentivo nell’aria". Zaccagni dà un ritmo e un tocco in più alla Lazio. Gattuso spinge molto a sinistra, sfrutta la catena con Tavares. Quasi tutti i gol sono arrivati dalla loro fascia, frutto di combinazioni tra Nuno e il capitano. Non può che essere uno schema da continuare a sfruttare. La catena di sinistra come rampa, il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni per l’assalto frontale. Pinamonti insegue l’olandese, pronto anche come ala destra in corsa. La promessa. "Riposiamo un attimo e poi ripartiamo più forti di prima", la promessa di Zaccagni a Venezia. Una Lazio così ha stupito anche lui: "Cosa mi ha sorpreso di questo avvio? La positività che abbiamo dentro, la felicità che abbiamo di allenarci, di fare fatica insieme, nonostante ci sia una situazione difficile da sopportare", il riferimento alle questioni ambientali. Zaccagni si trova a suo agio nella Lazio di Gattuso da effetti speciali: "Se questa Lazio ringhia?Gattuso vuole concentrazione e intensità ma nella metà campo avversaria abbiamo qualità e ci stiamo divertendo a giocare".

Gli manca la Nazionale

Zaccagni è rimasto a Formello, niente Italia: "La Nazionale? È sempre un obiettivo, va bene così", aveva detto. Gattuso se l’è tenuto con piacere, quasi ha ringraziato Mancini: "Sono scelte. Le prendevo anche io. Quando scegli non è mai facile. Le ho sempre fatte in buona fede. Zaccagni me lo godo, è il mio capitano". Tra il naufragio e il sogno, per Zaccagni, come per la Lazio, c’è stato Rino.