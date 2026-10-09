Il caso Pellegrini: la Lazio ora riflette sul reintegro
Pellegrini sì o no? E’ rimasto l’unico fuori lista. Romagnoli alla fine si è piazzato fuori mercato, anche Patric. Il terzino no. Si allena agli ordini di Gattuso, ma non è utilizzabile in campionato. La Lazio lo aveva tagliato in attesa della chiusura dei mercati rimasti aperti. C’era stato un contatto con l’Al-Ittifaq, club che ha preso Patric. Non si è andati avanti. Pellegrini aspetta le mosse del club. Nelle ultime ore si è aperta una riflessione sul suo reintegro. Non ci sono mai stati veti da parte di Gattuso, ha sempre precisato che la decisione non era sua, ma della società. C’è tempo fino a domani per inserirlo di nuovo in lista e permettergli di andare in panchina con il Monza. Non ci sono certezze. Pellegrini è in scadenza nel 2027 come Lazzari, Cataldi e Cancellieri. Non si è mai parlato di rinnovo. Se verrà inserito in lista la sua situazione sarà ridiscussa a gennaio, se rimarrà si libererà a zero a giugno.
Lazio, i posti in lista campionato: la situazione
La Lazio, dopo l’arrivo di Diogo Leite, ha la possibilità di occupare due posti in lista. Uno può toccare a Pellegrini, se si procederà con il reintegro. Da qui a dicembre la società ha la possibilità di aggiungere uno svincolato, non di più, tra i parametri zero che si sono liberati il 30 giugno scorso. L’ipotesi viene esclusa a Formello. Pellegrini può essere il rinforzo interno, seppure il conto dei terzini salirebbe di nuovo a sei (Marusic, Floriani e Lazzari a destra, Tavares, Pedraza e Pellegrini a sinistra). Le strategie per il mercato di gennaio saranno chiare solo quando si conoscerà il verdetto della commissione di vigilanza: saldo zero o blocco totale. A meno che Lotito non immetta soldi. La fotografia è del 30 settembre, la sentenza arriverà a inizio dicembre.
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