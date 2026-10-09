Il caso Pellegrini: la Lazio ora riflette sul reintegro

Pellegrini sì o no? E’ rimasto l’unico fuori lista. Romagnoli alla fine si è piazzato fuori mercato, anche Patric. Il terzino no. Si allena agli ordini di Gattuso, ma non è utilizzabile in campionato. La Lazio lo aveva tagliato in attesa della chiusura dei mercati rimasti aperti. C’era stato un contatto con l’Al-Ittifaq, club che ha preso Patric. Non si è andati avanti. Pellegrini aspetta le mosse del club. Nelle ultime ore si è aperta una riflessione sul suo reintegro. Non ci sono mai stati veti da parte di Gattuso, ha sempre precisato che la decisione non era sua, ma della società. C’è tempo fino a domani per inserirlo di nuovo in lista e permettergli di andare in panchina con il Monza. Non ci sono certezze. Pellegrini è in scadenza nel 2027 come Lazzari, Cataldi e Cancellieri. Non si è mai parlato di rinnovo. Se verrà inserito in lista la sua situazione sarà ridiscussa a gennaio, se rimarrà si libererà a zero a giugno.