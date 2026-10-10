Gattuso cerca un altro record: può centrare un obiettivo pazzesco con la Lazio

Roma - I bookmakers non sanno più che pesci pigliare, lo quotavano esonerato. Gli statistici stanno riaggiornando i libroni dei record. Gattuso ha scompigliato scommesse, statistiche e rotte di classifica. In estate era il brutto anatroccolo. Oggi un cigno reale come nella fiaba di Andersen. Era un uomo solo prima che tutto cominciasse e tutto finisse allo stesso tempo. In cinque giornate è arrivato in vetta, ha centrato 13 punti, la miglior partenza di sempre della Lazio (convertendo in tre punti tutte le vittorie) e ha un altro traguardo all’orizzonte: cinque colpi nelle prime sei partite di A non sono mai stati chiusi dai biancocelesti. Il Monza cade a pennello per provarci in mezzo a tutti i disagi, le complessità e gli ostacoli che restano sul percorso quotidiano. Compreso l’Olimpico vuoto. Le quattro vittorie contro Bologna, Genoa, Udinese e Venezia (più il pari col Milan) vanno implementate il più possibile. Rino si augura che la Lazio di partenza e la Lazio che si ripresenterà ai nastri domani sia unita da un senso di continuità. Tutti li aspettano al varco.

Il motto Gattuso parlerà oggi in conferenza, più volte durante la pausa ha espresso un unico concetto: «La classifica non è la mia priorità». Ha puntato su due concetti: «Dare uno stile di gioco alla squadra, lavorare quotidianamente come si deve». Non ha mai smesso di mentalizzare il gruppo «per far capire ai giocatori che la cultura del lavoro è una componente importante. Su questo ci stiamo riuscendo. Sappiamo bene che bisogna confermarsi partita dopo partita, vediamo dove arriveremo». Al record dei 13 punti in 5 giornate può aggiungere il record delle 5 vittorie in sei. La Lazio vanta già la seconda migliore difesa del campionato (tre come la Roma, uno in più del Cagliari) e ha registrato tre clean sheet: è dal 2006-07 che non ne centra 4. Gattuso non ascoltava prima i bookmakers, non ascolta ora gli statistici: «Se avessi dovuto ascoltare la gente quando ho iniziato a giocare avrei fatto un quarto di quello che ho fatto. Bisogna ascoltare poco e lavorare, credere fortemente in quello che si fa. Servono la passione e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno».