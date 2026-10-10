Altro che gelato, Gattuso cucini alla Lazio quel piatto di riso in bianco 

Durante una recente intervista Rino Gattuso ha raccontato di uno scherzo (dei tanti) fatto a lui da Pirlo e Oddo prima della semifinale di Champions giocata dal Milan contro il Manchester United: dopo il pranzo, che aveva visto nel riso in bianco la principale portata per Gattuso, Oddo e Pirlo si erano ordinati due belle coppe di gelato . Gattuso li guardò in modo cagnesco e disse loro: «Cioè, noi domani ci giochiamo la vita e voi vi prendete il gelato?». Ecco, se ho una speranza per Lazio-Monza e per il prosieguo del nostro campionato è che la Lazio non arrivi mai a poter pensare di meritarsi un gelato, metafora di una fonte di distrazione, ma resti concentrata sul suo piatto di riso : essenziale, frugale ma che testimonia la voglia di dare sempre il massimo senza concedere nulla a distrazioni che non ci possiamo permettere.

Lazio, niente gelato: pensiamo solo al riso in bianco

Apparentemente facile sulla carta, la sfida con il Monza è una trappola di quelle subdole perché, dopo questa sosta così lunga, non possiamo sapere che Lazio ritroveremo. Come saranno le pile dei calciatori e quale sarà il loro stato fisico. Il mini campionato giocato fin qui ci ha visto protagonisti inaspettati e quindi anche leggeri mentalmente mell’approccio alle gare. Ora che scendiamo in campo da primi in classifica e con l’etichetta di squadra rivelazione, le aspettative cambiano e i riflettori cominciano a illuminarci in maniera anche un po’ fastidiosa. Per questo, farci bastare un piatto di riso e non avere voglia irrefrenabile di gelato è la mia più grande speranza per il futuro di questa squadra. Testa bassa, occhi puntati sul campo e non altrove con la speranza che domenica la classifica ci veda ancora primi e magari con meno compagnia con cui dividere il primato. Ma questo mio auspicio, in fondo, è già come pensare al gelato. E allora no, guardiamo nel nostro piatto e facciamoci bastare quel riso che l’esperienza sul campo di Gattuso può e deve cucinare nel migliore dei modi.