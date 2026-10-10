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Il Governatore Rocca: "Lotito prenda atto del caso tifosi, o ricompone la frattura o si faccia da parte"

Il Governatore della Regione Lazio è tornato a parlare del caso legato al presidente biancoceleste: "Il club ha due primati: la squadra è prima in classifica e l'altra è che gioca nello stadio più vuoto d'Italia"
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Pubblicato il 10.10.2026, 11:32

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Il Governatore Francesco Rocca ha lanciato un nuovo invito a Lotito sul tema dei tifosi: «L’auspicio - le parole riportate dall’agenzia Dire - è che prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte». Il presidente della Regione Lazio, e tifoso biancoceleste, ha parlato ieri a margine di una conferenza: «La Lazio ha due primati. E’ prima e ha lo stadio più vuoto d’Italia. Del primo siamo ovviamente contenti, dell’altro qualcuno deve iniziare a prenderne atto una volta per tutte».

 

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