Il Governatore Rocca: "Lotito prenda atto del caso tifosi, o ricompone la frattura o si faccia da parte"
Il Governatore Francesco Rocca ha lanciato un nuovo invito a Lotito sul tema dei tifosi: «L’auspicio - le parole riportate dall’agenzia Dire - è che prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte». Il presidente della Regione Lazio, e tifoso biancoceleste, ha parlato ieri a margine di una conferenza: «La Lazio ha due primati. E’ prima e ha lo stadio più vuoto d’Italia. Del primo siamo ovviamente contenti, dell’altro qualcuno deve iniziare a prenderne atto una volta per tutte».
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