La Lazio tira le somme degli infortunati: come stanno Rovella, Marusic, Gudmundsson e Cancellieri

La Lazio si è resa protagonista di un grande avvio di stagione, pur avendo a che fare con varie defezioni importanti. Nel corso della maxi-sosta appena conclusa, Gattuso ha perso per infortunio anche Gudmundsson e Cancellieri. Attraverso un comunicato ufficiale, la società biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni dell'islandese, ma anche di Rovella e di Marusic. Tutti e quattro i giocatori non saranno disponibili per la sfida del rientro contro il Monza.

Settimana prossima gli esami per Rovella. Le condizioni di Marusic Nicolò Rovella "sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incremento dell'intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale". Questo l'aggiornamento dato dalla Lazio sul centrocampista, che è alle prese con il recupero dalla lesione al polpaccio. Chi prosegue il proprio percorso di recupero è Adam Marusic, come riportato dal club: "con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana".