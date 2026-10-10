La Lazio tira le somme degli infortunati: come stanno Rovella, Marusic, Gudmundsson e Cancellieri
La Lazio si è resa protagonista di un grande avvio di stagione, pur avendo a che fare con varie defezioni importanti. Nel corso della maxi-sosta appena conclusa, Gattuso ha perso per infortunio anche Gudmundsson e Cancellieri. Attraverso un comunicato ufficiale, la società biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni dell'islandese, ma anche di Rovella e di Marusic. Tutti e quattro i giocatori non saranno disponibili per la sfida del rientro contro il Monza.
Settimana prossima gli esami per Rovella. Le condizioni di Marusic
Nicolò Rovella "sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incremento dell'intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale". Questo l'aggiornamento dato dalla Lazio sul centrocampista, che è alle prese con il recupero dalla lesione al polpaccio. Chi prosegue il proprio percorso di recupero è Adam Marusic, come riportato dal club: "con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana".
Il punto sulle condizioni di Gudmunsson e Cancellieri
Nel corso degli impegni con la sua Islanda, invece, Gudmundsson ha riportato una lussazione alla spalla. Sulle sue condizioni il club ha dichiarato che il giocatore "mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto, sotto costante supervisione dello staff medico". Contro il Monza non ci sarà nemmeno Cancellieri, infortunatosi all'inizio della sosta. L'esterno "continua il programma di lavoro individualizzato, con progressiva ripresa delle attività atletiche compatibilmente con l'evoluzione del quadro clinico locale".
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