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Gattuso vola basso: "Monza tutt'altro che facile". Su Pellegrini: "Per me è un giocatore della Lazio"

Il tecnico biancoceleste parla in vista della sfida di campionato e predica calma: "Non guardiamo la classifica"
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Pubblicato il 10.10.2026, 14:22 (Aggiornato il 10.10.2026, 14:44)

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Si riparte da lassù. La Lazio riattacca la spina in campionato dopo la mega sosta per le nazionali. Il record di 13 punti in questo inizio di stagione è qualcosa di prezioso. E ora Gennaro Gattuso cerca la cinquina: mai la squadra ha vinto 5 delle 6 gare iniziali. In conferenza predica calma: "Cosa mi aspetto dalla squadra? Dobbiamo essere svegli e attenti, senza farci sorprendere. Il Monza è una squadra giovane, coraggiosa e piena di energia, che verrà a prenderci con grande intensità. Dovremo farci trovare pronti e affrontare la partita con umiltà. Sulla carta può sembrare una gara facile, ma non lo è affatto. Servirà una grande Lazio per portare a casa i punti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, i giocatori hanno avuto modo di riposare e abbiamo dato minutaggio a chi ne aveva avuto meno. Qualcuno è tornato dalla Nazionale con entusiasmo e minuti nelle gambe. Ho visto tutti in buone condizioni, con l'intensità che cerchiamo. Sono contento di come sono rientrati e di come si sono allenati”.

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