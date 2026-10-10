Gattuso vola basso: "Monza tutt'altro che facile". Su Pellegrini: "Per me è un giocatore della Lazio"
Si riparte da lassù. La Lazio riattacca la spina in campionato dopo la mega sosta per le nazionali. Il record di 13 punti in questo inizio di stagione è qualcosa di prezioso. E ora Gennaro Gattuso cerca la cinquina: mai la squadra ha vinto 5 delle 6 gare iniziali. In conferenza predica calma: "Cosa mi aspetto dalla squadra? Dobbiamo essere svegli e attenti, senza farci sorprendere. Il Monza è una squadra giovane, coraggiosa e piena di energia, che verrà a prenderci con grande intensità. Dovremo farci trovare pronti e affrontare la partita con umiltà. Sulla carta può sembrare una gara facile, ma non lo è affatto. Servirà una grande Lazio per portare a casa i punti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, i giocatori hanno avuto modo di riposare e abbiamo dato minutaggio a chi ne aveva avuto meno. Qualcuno è tornato dalla Nazionale con entusiasmo e minuti nelle gambe. Ho visto tutti in buone condizioni, con l'intensità che cerchiamo. Sono contento di come sono rientrati e di come si sono allenati”.
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