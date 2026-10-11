La Lazio mette da parte altri tre punti e resta in vetta alla classifica insieme all'Inter. Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1 dopo il tris contro il Monza , mettendo il focus sulla difficoltà che i suoi ragazzi hanno avuto nella ripresa nonostante l'uomo in più: "E' sembrata la fotocopia della partita col Milan. Il primo tempo poteva finire anche essere quattro a zero per noi, mentre nel secondo tempo pronti, via e abbiamo preso il gol e poi è stata solo sofferenza. Questo ho detto ai ragazzi negli spogliatoi: mezzo e mezzo non si può fare. Oggi siamo stati fortunati, con il Milan eravamo stati fortunati, ma alla prossima saremo puniti".

Gattuso bacchetta alla Lazio

Gattuso continua e chiede ancora di più alla Lazio, che ha iniziato oggettivamente la stagione nel migliore dei modi: "Non possiamo gestirci, se vogliamo essere ultraoffensivi dobbiamo tentare di restarlo tutti i novanta minuti. Le situazioni mezze e mezze non ci si addicono, non siamo capaci. I momenti di difficoltà ci stanno, ma non potendo contare sulla spinta del pubblico dobbiamo imparare ad autoalimentarci. Su questa situazione però possiamo farci poco, lo sappiamo e dobbiamo migliorare". Poi, sul primo gol in maglia biancoceleste di Pinamonti: "È un ragazzo intelligente - spiega l'allenatore a Dazn - sa quello che vogliamo fare e che atteggiamento bisogna avere. Arriverà il suo momento, bisogna pensare anche in che condizione è Noslin". Infine, una battuta sulla vetta condivisa sull'Inter: "La Lazio è prima ma non c'entriamo niente, noi dobbiamo vivere alla giornata. Sapete che tipo di stadio è. Non è facile, però abbiamo una strada che è quella del lavoro e farlo con serietà"

