Lazio prima, mai così dopo 6 giornate: Gattuso si sta riprendendo ciò che merita

I numeri schiacciano le parole e i numeri della Lazio capolista del campionato con l'Inter, sono eccezionali. Mai nella loro storia in Serie A, i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 partite, pareggiando la sesta. Mai, alla vigilia della stagione, nemmeno i più ottimisti sostenitori capitolini avrebbe immaginato un simile rendimento. E non soltanto loro. Il 3-1 al Monza è stato scandito dal tremendo sinistro di Tavares, al primo gol dell'avventura romana; dal raddoppio di Isaksen che ha colpito anche un palo e al quale la Nazionale danese fa un gran bene (7 reti in 19 presenze; l'ultima, il 27 settembre scorso, al Galles) e dal guizzo di PInamonti, al primo centro con la nuova maglia. Di certo, la superiorità numerica determinata dall'esilio di Lucchesi al, 35' ha agevolato la squadra di Gattuso. Tuttavia, si è aggiudicata con merito la vittoria sui brianzoli i quali, dopo aver recriminato per il contatto fra Tavares e Birindelli precedente lil cartellino rosso al biancorosso e non punito dall'arbitro, hanno reagito con orgoglio. Tant'è vero che, dimezzato lo svantaggio con Gioglichidze all'inizio della ripresa, hanno poi sfiorato il pareggio in almeno tre occasioni. In due delle quali, Mandas è stato ancora una volta provvidenziale. Mandas, come Noslin, come Belayane, come Tavares, come Isaksen, per citare alcuni dei giocatori letteralmente rigenerati dalla cura Gattuso.