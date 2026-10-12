Immobile tifoso speciale per la Lazio allo stadio: "Mio figlio me lo chiedeva da un po'..."

Tra i poco più dei diecimila spettatori presenti all’Olimpico, ce n’era uno speciale. Immobile, l’ex capitano e bomber più prolifico di tutti i tempi della storia della Lazio, ha assistito alla vittoria contro il Monza: «È sempre emozionante - ha detto alla radio ufficiale del club - tornare a casa e rivedere lo stadio. Mio figlio mi chiedeva da un po’ di portarlo a vedere una partita e ce l’abbiamo fatta. Sorpreso dalla Lazio? No, questa squadra è stata costruita bene, gioca ed è allenata altrettanto bene. È stato un inizio sorprendente».

Immobile e le belle parole per l'amico Zaccagni

Ciro ha assistito anche alla premiazione di Zaccagni, suo erede come capitano, che ha raggiunto le 200 presenze in A con la Lazio: «L’ho visto in settimana, sta raggiungendo grandi traguardi e gli auguro sempre il meglio. Sta portando avanti questo progetto di capitano con grande rispetto e onore per la maglia». Poi sul suo nuovo incarico in Federazione: «Sono contento ed entusiasta di questo progetto, lo sto portando avanti con impegno. Sono emozionato, perché lavorare con i giovani e ripartire da capo è stimolante».