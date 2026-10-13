Da Guardiola a Luis Enrique, da Sarri a Gasperini: la Lazio vincente di Gattuso è un mix d’ispirazioni
Roma - Jekyll e Hyde. Rino e Ringhio. La doppia vita di Gattuso è finita. Ora è sotto gli occhi di tutti che l’allenatore è l’esatto contrario del giocatore. Ringhio è uscito da Rino. Questa Lazio è la prova finale che la dimensione di Gattuso non è più spiegabile con i vecchi codici del mediano grintoso e iroso. «Ho fatto un cambiamento in questi anni, ci ho lavorato, ho fatto un percorso. Ora devo dare il meglio di me ai giocatori», una delle confidenze più profonde fatte da Rino domenica dopo il Monza. “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, l’orazione dantesca si attaglia a questa parabola di crescita compiuta attraverso traguardi centrati e falliti. Gattuso, nel processo di cambiamento, ha seguito sempre più la strada delle virtù. «Non mi arrabbio più come una volta, per nulla, ho altre priorità», un altro passaggio delle interviste post-Monza, sembravano le confessioni di Sant’Agostino.
Il mix della Lazio di Gattuso
Un Gattuso più moderato e ponderato sia con i figli, sia con i giocatori: «Sono cambiato per avere un rapporto migliore con i miei figli, lo stesso vale con i giocatori. Non è la nostra epoca». Un Gattuso sofisticato nell’idea di calcio: giochista da guardiolismo e dentista da gasperinismo. Rino, dall’esordio in A da allenatore col Milan, in quasi dieci anni (dicembre 2017), ha aggiunto qualità e modalità alla sua idea di gioco. Serve un piccolo viaggio nel tempo per tornare alle origini ed arrivare alla Lazio prima. Rino ha iniziato ispirandosi a Guardiola e Sarri, puntando sul gioco. A Valencia, nel 2022-23, il primo rinnovamento. All’idea di gioco ha aggiunto le marcature a uomo. Quel Valencia costruiva e aggrediva un po’ come la Lazio odierna. Celebre la lode di Luis Enrique, all’epoca cittì della Spagna: «Il Valencia è una delle squadre che seguo più volentieri». Poi l’esperienza all’Olympique Marsiglia, da subentrato al posto di Marcelino, con tutte le difficoltà che un subentro comporta. L’arrivo all’Hajduk, alla guida di una squadra baby, spinta fino ad arrivare in corsa per lo scudetto. Dell’Italia si conosce la storia.
Il valore in più che mette Gattuso
La Lazio più inguaiata, per paradosso, è la combinazione vincente delle due idee di gioco su cui ha puntato Gattuso. Col Monza s’è visto un tutt’uno: l’aggressione uomo contro uomo stile Gasperini e il concetto palla avanti-palla dietro codificato da Sarri. Gattuso in più ci mette del suo aggiungendo valori umani, letture e valorizzazione dei talenti persi. La Lazio agguerrita e sfrenata nasce in allenamento, attraverso gli sforzi e la loro sopportazione: «Dobbiamo andare sempre a mille». Anche col Monza record di chilometri percorsi, sempre più degli avversari in 6 partite su 6 (96.093 per la Lazio, 89.417 per il Monza). Rino non deroga. E’ convinto che sia la strada da percorrere. La contrazione che si è registrata nei secondi tempi con Milan e Monza non lo turba a tal punto da spingerlo a variare piano. Un Olimpico popolato aiuterebbe nella spinta post-intervallo, nella sveglia nei momenti difficili. Così come un leader che strilli ai compagni. Rino lo invoca. I rientri degli infortunati porteranno sicuramente ricambi. Ricapitolando, riecco la sequela di battute che Gattuso pronuncia da un paio di settimane in un’azione di rivendicazione: «Sono ostaggio di Ringhio, pago questo», «non sono uno scappato di casa», «prima non mi divertivo come adesso perché sono migliorato». Un moto di ribellione di un allenatore che ha invertito il suo alter ego, che non si meraviglia di se stesso mentre tutti lo fanno, che ha imparato di più per diventare di più.
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