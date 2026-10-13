Roma - Jekyll e Hyde. Rino e Ringhio. La doppia vita di Gattuso è finita. Ora è sotto gli occhi di tutti che l’allenatore è l’esatto contrario del giocatore. Ringhio è uscito da Rino. Questa Lazio è la prova finale che la dimensione di Gattuso non è più spiegabile con i vecchi codici del mediano grintoso e iroso. «Ho fatto un cambiamento in questi anni, ci ho lavorato, ho fatto un percorso. Ora devo dare il meglio di me ai giocatori», una delle confidenze più profonde fatte da Rino domenica dopo il Monza. “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, l’orazione dantesca si attaglia a questa parabola di crescita compiuta attraverso traguardi centrati e falliti. Gattuso, nel processo di cambiamento, ha seguito sempre più la strada delle virtù. «Non mi arrabbio più come una volta, per nulla, ho altre priorità», un altro passaggio delle interviste post-Monza, sembravano le confessioni di Sant’Agostino.

Pagelle Lazio-Monza, tutti i voti: Noslin super, Mandas decisivo e Pinamonti si sblocca Guarda la gallery Il mix della Lazio di Gattuso Un Gattuso più moderato e ponderato sia con i figli, sia con i giocatori: «Sono cambiato per avere un rapporto migliore con i miei figli, lo stesso vale con i giocatori. Non è la nostra epoca». Un Gattuso sofisticato nell’idea di calcio: giochista da guardiolismo e dentista da gasperinismo. Rino, dall’esordio in A da allenatore col Milan, in quasi dieci anni (dicembre 2017), ha aggiunto qualità e modalità alla sua idea di gioco. Serve un piccolo viaggio nel tempo per tornare alle origini ed arrivare alla Lazio prima. Rino ha iniziato ispirandosi a Guardiola e Sarri, puntando sul gioco. A Valencia, nel 2022-23, il primo rinnovamento. All’idea di gioco ha aggiunto le marcature a uomo. Quel Valencia costruiva e aggrediva un po’ come la Lazio odierna. Celebre la lode di Luis Enrique, all’epoca cittì della Spagna: «Il Valencia è una delle squadre che seguo più volentieri». Poi l’esperienza all’Olympique Marsiglia, da subentrato al posto di Marcelino, con tutte le difficoltà che un subentro comporta. L’arrivo all’Hajduk, alla guida di una squadra baby, spinta fino ad arrivare in corsa per lo scudetto. Dell’Italia si conosce la storia.