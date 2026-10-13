Nuno Tavares, che sorpresa: le tre mosse chiave che portano gol alla Lazio

Tavares, versione Rocketman, è una forza che pochi hanno. Gattuso l’ha armato di più, accentrandolo, liberandolo al gol. Folgorante il sinistro da 29 metri col Monza. Che bambola. Una mira finalmente baciata dopo 64 partite. Non segnava dal 2023, non ci era mai riuscito con la Lazio. Solo svirgolate in Curva. Tavares è in vena, lo era stato con Baroni quando la Lazio volava. Molto meno con Sarri. Gattuso l’ha rimesso in uso e ha raddoppiato il suo raggio d’azione. Ora spera che resti acceso, è il record di durata che deve battere. Da alleato più prezioso spesso diventa il “nemico” più insidioso. Tavares con Gattuso parte terzino e si accentra. Il gol col Monza è arrivato in posizione defilata, dalla trequarti. Una mossa simile s’era vista col Milan. Da Mandas a Tavares, corridoio centrale, apertura per Zaccagni, assist per Cancellieri. Nuno ha sempre sollevato vento impetuoso sulla fascia, due gli assist prima del gol. Accentrarlo è una chiave che può aggiungere colpi. Gattuso ci si è scontrato per scuoterlo, per frenare il pandemonio che spesso gli si agita dentro, soprattutto in estate: «All’inizio con Tavares ci sono stati momenti di tensione. Fatico a sopportare chi ha talento e lo butta». Gli ha detto poche parole, dopo averlo seduto in panchina: «È da Real Madrid, è come se avesse ricevuto 100 milioni in eredità e li abbia sprecati. Lui sa di essere fortissimo, bisogna entrare nella sua testa».

Lazio Pagelle Lazio-Monza, tutti i voti: Noslin super, Mandas decisivo e Pinamonti si sblocca Guarda la gallery I giocatori prima del gioco: cosa è cambiato con Gattuso I giocatori. Una premessa va fatta prima di ogni analisi tattica e tecnica: il gioco non batte i giocatori. L’uno non soffoca gli altri nell’idea di Rino. Dentro gli schemi, fuori dagli schemi. Ha innescato nuove geometrie dentro gli stili di gioco promossi. Tavares terzino che sconfina. E ha allargato il ruolo di Belahyane: mediano strappapalloni, regista basso fino alla linea dei centrali. Spesso indietreggia sul centrodestra, consentendo a Floriani di salire, alla mezzala di “aprirsi”. La terza mossa è Noslin. Vero 9 per i gol con Milan e Venezia. Falso 9 col Monza. Era diventato una “puntina”, oggi è una punta che svaria. Gioco lungo e corto, non ha mai sofferto la marcatura a uomo imposta da Juric. S’abbassava anche fino a centrocampo, cuciva il gioco. Gattuso sta imponendo le marcature uomo su uomo, ma cerca anche il modo di evitarle in fase di possesso. Scambi e incroci di alcuni ruoli, uno dei temi salienti.