Gattuso sarà premiato con Totti e Vieri: "Incarna i valori del calcio"

Anche Gennaro Gattuso verrà premiato in occasione della quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 , promosso dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Dopo i già annunciati Totti, Vieri e Alessandro Moggi , il tecnico della Lazio è l'altro nome di spicco a cui verrà consegnato il riconoscimento domani, 14 ottobre, alle 14.30 presso la Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura.

"A Gattuso il premio per lealtà e spirito di squadra"

"A Gennaro Gattuso, per aver incarnato nel calcio i valori della determinazione, della lealtà e dello spirito di squadra", si legge nella motivazione del premio. "Per la sua autenticità, la capacità di assumersi le responsabilità e la volontà di affrontare ogni sfida senza sottrarsi al confronto. Il suo percorso rappresenta una testimonianza significativa per i giovani: il talento acquista valore quando si accompagna all'impegno, al rispetto e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Un riconoscimento all'uomo e allo sportivo, il cui esempio richiama lo sport alla sua funzione educativa e alla capacità di unire persone e culture diverse", conclude.