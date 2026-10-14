Dalla Juve al Napoli, ciclo di fuoco: esame di maturità per la Lazio

ROMA - Il diktat interno è chiaro: non guardare la classifica. La Lazio è prima, ma Gattuso continua a ripetere lo stesso comprensibilissimo concetto: vietato lasciarsi trascinare dall'entusiasmo e iniziare a immaginare traguardi oggi ancora lontanissimi. "Siamo primi, ma non c'entriamo niente, noi dobbiamo vivere alla giornata. Non dobbiamo guardare alla classifica, altrimenti gira la testa. Il solo nostro obiettivo è allenarsi come si deve e avere rispetto delle regole". Parole utilizzate per tenere tutti con i piedi ancorati al terreno, proprio mentre sta per cominciare un ciclo di fuoco.

Lazio Pagelle Lazio-Monza, tutti i voti: Noslin super, Mandas decisivo e Pinamonti si sblocca Guarda la gallery Le cinque partite decisive della Lazio Cinque partite separano infatti la Lazio dalla prossima sosta per le nazionali di novembre. Cinque tappe che, per avversari e calendario ravvicinato, rappresentano il primo vero esame di maturità della stagione. Si comincia con la Juventus a Torino, si proseguirà all'Olimpico contro il Parma, quindi la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Poi ancora in casa con il Cagliari e infine il Napoli al Maradona. Un percorso che mescola grandi appuntamenti e partite apparentemente più accessibili, ma proprio per questo nasconde ostacoli differenti. La prima risposta arriverà immediatamente. All'Allianz Stadium sarà un test tecnico, fisico e soprattutto mentale. Gattuso vuole capire se i principi costruiti in questi mesi possano resistere anche quando si alza il livello dell'avversario e diminuiscono tempo e spazio per giocare. Poi cambierà completamente il tipo di verifica. Parma, Sassuolo e Cagliari (altra grande sorpresa di questo avvio di stagione) saranno partite nelle quali la Lazio dovrà dimostrare di saper gestire anche il peso del pronostico. Alla fine del percorso ci sarà il Maradona, il punto più alto del ciclo insieme alla trasferta juventina.