Luca Pellegrini aspetta il reintegro nella Lazio: la decisione del club

Ancora in trepidante attesa. Pellegrini continua ad allenarsi a Formello mentre aspetta il reintegro in lista. Salvo ripensamenti, dovrebbe avvenire prima della partita con la Juventus. Gattuso aveva specificato nella conferenza pre-Monza: "È una decisione della società, che conosce il mio pensiero. Per me Luca è un calciatore della Lazio al 100%, non è mai stato fuori rosa, si è messo a disposizione e ha giocato con noi anche le amichevoli". Pellegrini, per partecipare alla trasferta di Torino, dovrà essere aggiunto entro sabato ai nomi dei calciatori utilizzabili in campionato. Il club biancoceleste, una volta ceduto Patric, è rimasto con 2 slot liberi tra i 25 schierabili in Serie A. Uno può toccare di nuovo a lui.