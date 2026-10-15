Lazio, Gudmundsson valuta il rientro a metà novembre. Migliorano Rovella e Marusic
Gudmundsson fuori fino alla sosta di novembre. Cancellieri pronto per la Juve. Cataldi aspetta di fare minutaggio. Marusic e Rovella ci riproveranno per il Parma. È il quadro dell’infermeria di Formello. Gattuso contava su un rientro più veloce dell’islandese, non sembra possibile. S’è fatto male in nazionale: quella caduta sul braccio sinistro ha creato più danni di quanto si pensasse in un primo momento. Ha ancora il tutore, lo terrà per qualche altro giorno. Il dolore non ha mai smesso di tormentarlo. Gud, salvo sorprese, salterà tutte le partite di ottobre e le prime di novembre. Solo dopo la sosta sarà a disposizione. Rino riavrà Cancellieri domenica, ripartirà dalla panchina. Lui e Isaksen sono su una giostra da un anno: sfruttano gli infortuni l’uno dell’altro per rilanciarsi. Per il danese è successo di nuovo. Dentro da titolare col Monza, subito in gol. Rigiocherà con la Juve.
La situazione in casa Lazio: Cataldi, Rovella e Marusic
Cataldi è in panchina da un po’ di partite, aspetta di essere lanciato. Gli manca minutaggio. Ha vissuto un’estate difficile, si è rifermato. È di nuovo pronto. Non lo è Rovella, da un anno combatte con gli infortuni. Ci riprova per il Parma così come Marusic. Il montenegrino aveva ottenuto l’ok per forzare, si è fermato subito. Era reduce da uno stiramento, è out da fine agosto. È passato più di un mese. Sta meglio, non correrà rischi: i tempi per la Juve sono strettissimi. Sono rinforzi che Gattuso aspetta, possono permettergli di programmare staffette che per ora sono saltate. Il gap tra primi e secondi tempi, o viceversa, può essere colmato alternando le forze e programmando i ricambi.
Rino li aspetta e lancia un appello: "Non dobbiamo avere paura"
"Cataldi è già con noi, ha recuperato e faccio delle scelte. Io li voglio tutti a disposizione. Quando torneranno tutti, vedremo. Con le cinque sostituzioni il calcio è cambiato e i giocatori non devono stare col muso, anzi devono guardare bene dalla panchina cosa fanno gli avversari», le parole di Gattuso domenica. Per lui la Lazio non ha capacità di gestione ed è difficile lavorarci, vuole che vada sempre a mille: "Dobbiamo andare sempre a mille all’ora. Questo è quello che ho detto alla squadra. Se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura". È il concetto della settimana, da ricordare anche prima della Juve. Per continuare a sorprendere, la Lazio deve fare più punti possibili da domenica alla trasferta di Napoli di novembre, ultima partita prima della prossima sosta.
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