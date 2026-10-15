Lazio, Gudmundsson valuta il rientro a metà novembre. Migliorano Rovella e Marusic

Gudmundsson fuori fino alla sosta di novembre. Cancellieri pronto per la Juve. Cataldi aspetta di fare minutaggio. Marusic e Rovella ci riproveranno per il Parma. È il quadro dell’infermeria di Formello. Gattuso contava su un rientro più veloce dell’islandese, non sembra possibile. S’è fatto male in nazionale: quella caduta sul braccio sinistro ha creato più danni di quanto si pensasse in un primo momento. Ha ancora il tutore, lo terrà per qualche altro giorno. Il dolore non ha mai smesso di tormentarlo. Gud, salvo sorprese, salterà tutte le partite di ottobre e le prime di novembre. Solo dopo la sosta sarà a disposizione. Rino riavrà Cancellieri domenica, ripartirà dalla panchina. Lui e Isaksen sono su una giostra da un anno: sfruttano gli infortuni l’uno dell’altro per rilanciarsi. Per il danese è successo di nuovo. Dentro da titolare col Monza, subito in gol. Rigiocherà con la Juve.

La situazione in casa Lazio: Cataldi, Rovella e Marusic Cataldi è in panchina da un po’ di partite, aspetta di essere lanciato. Gli manca minutaggio. Ha vissuto un’estate difficile, si è rifermato. È di nuovo pronto. Non lo è Rovella, da un anno combatte con gli infortuni. Ci riprova per il Parma così come Marusic. Il montenegrino aveva ottenuto l’ok per forzare, si è fermato subito. Era reduce da uno stiramento, è out da fine agosto. È passato più di un mese. Sta meglio, non correrà rischi: i tempi per la Juve sono strettissimi. Sono rinforzi che Gattuso aspetta, possono permettergli di programmare staffette che per ora sono saltate. Il gap tra primi e secondi tempi, o viceversa, può essere colmato alternando le forze e programmando i ricambi.