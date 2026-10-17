Il fattore Zaccagni per la Lazio: la sua rinascita per tenere Gattuso in alto

Roma - È vissuta del miglior Zaccagni, la migliore Lazio. E non a caso oggi rivive di lui. Senza Arciere, gli allenatori si ritrovano nudi. E’ successo a Sarri l’anno scorso, non sta succedendo a Gattuso quest’anno. Mica fesso, Rino. La prima telefonata che ha fatto è stata a Zaccagni, nelle vesti di capitano, per la rappresentanza che incarna, e nelle funzioni di mister velocità, assist e gol. Era quasi alla porta, deciso a valutare offerte. Era il primo da convincere. Era la prima stella da riaccendere. «Via, torniamo tutti a volare», il senso delle chiamate di Rino. Zaccagni è stato il primo a ravvivarsi, non gli pareva vero di ritrovare Gattuso, da sempre suo estimatore. Rino ha avuto le “visioni”, è riuscito a guardare oltre, a credere nella rinascita del capitano e di tanti. In mezzo a tutte le gatte da pelare che ha trovato è riuscito a ricostruire spogliatoio e squadra.

I numeri di Zaccagni Zaccagni ha ritrovato la forma dopo un anno tormentato dalla pubalgia, dall’operazione, dagli stiramenti. Ha recuperato la convinzione, la leggera magia del dribbling. Con la sua freccia, in sei partite, ha infilzato tutti questi record: più tiri totali (18), più tiri in porta (otto), più occasioni create (nove), più dribbling tentati (16), più palloni toccati all’interno dell’area avversaria (21). Lo show dei record di squadra. Numeri che lo fanno essere di nuovo arco e freccia, 10 e 11, rifinitore e punta laterale. Zaccagni aiutava, non risolveva più. Era circondato, prigioniero. Provava a sfidare, a puntare l’uomo, a saltarlo. Ci riusciva meno. Il suo segno distintivo è sempre stato il dribbling in velocità, la sterzata. Era indebolito, fiaccato dalla pubalgia. Le sue armi erano incruente.