Gattuso: "Juve più forte, ma voglio una Lazio coraggiosa. Con me non sono stati onesti"
“Dobbiamo andare a Torino sapendo che giochiamo contro una grande squadra, che sta raccogliendo meno di quanto seminato. A me interessano coraggio e mentalità, senza paura. Sono più forti di noi, ma voglio una squadra che se la gioca, poi vediamo come va. Se andiamo lì con il braccino e il timore, non ci porta a nulla". Così Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia del big match che la Lazio dovrà affrontare contro la Juventus a Torino. "Contro di loro ho vinto una finale e ne ho perse quattro. Ma quello è il passato. La Juve può giocare come vuole, ha cambiato tanto. Se giocano con due punte hanno due riferimenti, ma fanno gol anche con i cross riempendo l’area. Sono fisici e hanno velocità sugli esterni. Ecco perché serve coraggio, se pensiamo che Dio ce la mandi buona non andiamo da nessuna parte. Quando si va, si va. Poi è chiaro che ci sono i momenti e le zone del campo in cui questo va fatto. Bisogna sempre pizzicare in avanti. Stiamo lì, nel capanno, ma con la voglia di andare", spiega il tecnico biancoceleste.
Gattuso: "Belahyane è venuto da me e mi ha chiesto scusa"
Gattuso aggiunge: "Noi possiamo migliorare sull’aumentare i giri e dobbiamo leggere meglio le partite. A volte ci addormentiamo, non andiamo sulle preventive. Con il Monza eravamo in superiorità numerica ma la palla la prendevano loro sulle ripartenze. Tutti i giocatori stanno facendo quello che devono fare. Oggi con cinque cambi si vincono le partite, il calcio è cambiato e i giocatori devono farsi trovare pronti. Possono incidere sempre. Tutti quelli che l’anno scorso non avevano tanto spazio e che ora stanno facendo bene se lo meritano. Belahyane si scusava venendo nel mio ufficio, ma non si doveva scusare di niente, piano piano ha trovato minutaggio e come altri ora è protagonista".
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