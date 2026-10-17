Gattuso: "Juve più forte, ma voglio una Lazio coraggiosa. Con me non sono stati onesti"

“Dobbiamo andare a Torino sapendo che giochiamo contro una grande squadra, che sta raccogliendo meno di quanto seminato. A me interessano coraggio e mentalità, senza paura. Sono più forti di noi, ma voglio una squadra che se la gioca, poi vediamo come va. Se andiamo lì con il braccino e il timore, non ci porta a nulla". Così Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia del big match che la Lazio dovrà affrontare contro la Juventus a Torino. "Contro di loro ho vinto una finale e ne ho perse quattro. Ma quello è il passato. La Juve può giocare come vuole, ha cambiato tanto. Se giocano con due punte hanno due riferimenti, ma fanno gol anche con i cross riempendo l’area. Sono fisici e hanno velocità sugli esterni. Ecco perché serve coraggio, se pensiamo che Dio ce la mandi buona non andiamo da nessuna parte. Quando si va, si va. Poi è chiaro che ci sono i momenti e le zone del campo in cui questo va fatto. Bisogna sempre pizzicare in avanti. Stiamo lì, nel capanno, ma con la voglia di andare", spiega il tecnico biancoceleste.