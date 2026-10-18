Gattuso ora ci crede: "Si è creata una famiglia. E la Lazio può sorprendere”

Continua a vincere la Lazio. E non si ferma nemmeno allo Stadium: 3-0 alla Juve, altri punti in classifica utili per restare in cima. Da sorpresa a realtà. Ma guai a parlare di grandi obiettivo a Gennaro Gattuso: "È la prima volta che vinco qui da quando ho iniziato questo mestiere. I complimenti vanno ai ragazzi, che durante la settimana lavorano con grande intensità. Si è creata una bella famiglia. Voglio fare i complimenti anche al club: con poche risorse economiche è stato fatto un mercato intelligente, puntando soprattutto su persone perbene. Il merito è di questi ragazzi, per me è facile allenarli. Ci godiamo questa vittoria, ma adesso dobbiamo pensare al Parma. Siamo abituati a stare nelle zone alte della classifica, anche se forse non siamo ancora pronti. Per il momento possiamo mettere da parte questo discorso e goderci il successo. Possiamo sorprendere. Oggi era importante vincere, anche perché contro Milan e Monza ci era andata bene, nonostante avessimo rischiato molto. Ora testa alla prossima partita", le parole del tecnico a Dazn.