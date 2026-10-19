Di Canio: "Rivedo la Lazio di Maestrelli. Ci sono leader positivi, non come Guendouzi..."
La Lazio di Gattuso sta stupendo tutti. Nessuno si aspettava di vederla lì in vetta insieme all'Inter dopo sette giornate, così come nessuno poteva immaginare una vittoria schiacciante in casa della Juventus. Proprio questa sorprendente partenza dei biancocelesti ha portato qualcuno ad accostare questa Lazio a quella dello scudetto del 1974, quella di Maestrelli. Paolo Di Canio, negli studi di Sky, non vuole sbilanciarsi così tanto, ma ammette che una certa similitudine ci sia: "Stiamo toccando la sacralità e potrebbe sembrare una blasfemia calcistica. Sono situazioni diverse, lì c'erano dei gruppi di una personalità di cui papà Maestrelli ha saputo tenere l'equilibrio in modo meraviglioso. Il paragone però ci sta, soprattutto per la partenza e per le condizioni che si stavano creando perché poteva essere un disastro", ha spiegato.
Di Canio: "Guendouzi puntava il dito, ora non ci sono prime donne"
L'ex attaccante della Lazio si è poi soffermato sui leader dello spogliatoio biancoceleste: "Non ho mai pensato che potesse retrocedere dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova, però mi sembra un gruppo sano anche nella sconfitta proprio perché non ci sono prime donne o ego incredibili che si sentono superiori al contesto. Per esempio, Guendouzi era più dissonante che assonante come leader, si sentiva superiore al gruppo, indicava gli altri quando sbagliava lui. Questo invece è un gruppo sano e serio, che si aiuta e ascolta in modo devoto i dettami del proprio allenatore. Frattesi e il capitano Zaccagni, invece, sono leader positivi".
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