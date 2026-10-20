Gattuso, quella ferita che la Super Lazio sta guarendo

Sutalo in versione extralusso alla Lazio: arrivato in prestito in estate ora è il recordman di Gattuso

L'Ajax in estate chiedeva 14 milioni per il croato, poi ceduto in prestito ai biancocelesti. Ora Gara dopo gara si sta prendendo la squadra con Provstgaard
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4 min

Pubblicato il 20.10.2026, 11:16

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Al verde, in bolletta. “Poveri”, ma belli. "Complimenti anche al club. Abbiamo fatto un mercato con pochi soldi e siamo andati alla ricerca di ragazzi che credevano fortemente in questo progetto. Abbiamo sbagliato poco a livello umano", il plauso di Gattuso a Lotito e Fabiani. I mercati migliori della Lazio sono sempre i più complicati. Quando è tutto un inventare, un cercare e trovare, quando non si può spendere e bisogna spendersi. E’ successo nell’estate del mercato a saldo zero, la prima dopo l’estate del mercato bloccato. Una doppia tortura per allenatori e tifosi laziali. I milioni di spesa cash sono stati 16,1 per gli arrivi di Doekhi, Pedraza, Diogo Leite, Frattesi, Sutalo, Pinamonti e Gudmundsson, cifra inferiore ai 19 punti in classifica. Un progetto di risparmio che però impone per giugno una previsione di spesa da un minimo di 30 a un massimo di 40 milioni per i riscatti.

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Sutalo splendida intuizione, ora si prende la Lazio 

Tra i riscatti c’è Sutalo, in coppia con Provstgaard, due giganti a Torino. "Credo che Sutalo sia il migliore dei centrali, è meno veloce di Gila ma più tecnico. Non è una scoperta", la lode di Bruno Giordano rivolta al difensore croato. Non è una scoperta, era una scommessa. Nel 2023 l’Ajax lo aveva pagato oltre 20 milioni, una spesa non ripagata. La Lazio ci aveva provato a luglio. I Lancieri chiedevano 14 milioni. Il diesse Fabiani è stato abile a giocare su due tavoli. Ha messo in stand-by Sutalo, si è lanciato su Chaloupek dello Slavia Praga. L’Ajax non aveva altre grosse offerte per Sutalo e dopo ferragosto Fabiani ha ripresentato un’offerta al ribasso. Gli olandesi hanno abbassato il prezzo, da 14 a 10,5 con la formula del prestito (3 milioni e riscatto a 7,5).

Il muro dello Stadium: tutti i dati della difesa firmata Gattuso

Sutalo ha imperato allo Stadium salvando anche su un suo svarione, un colpo di testa indirizzato a Nico Gonzalez. S’è fiondato su Kolo Muani per rubargli il pallone offerto in assist dall’argentino. Sutalo è stato il giocatore che ha intercettato più palloni (tre), che ha effettuato più respinte difensive (nove). Solo Provstgaard (53 passaggi) ne ha completati di più (41 per Sutalo) tra i biancocelesti. Solo Tavares ha vinto più duelli del croato (otto contro cinque). Nello score anche un dribbling completato. Sutalo ha rimpiazzato Gila. Provstgaard era il vice Romagnoli e ne ha raccolto l’eredità. Sono due centrali tecnici e di ferro. Si temeva una mattanza difensiva perché il croato all’Ajax era in ribasso. Provstgaard, figlio prediletto di Sarri, allievo devoto, era a metà tra una matricola e un titolare. In più Gattuso ha impostato una difesa alta. Con Sarri si difendeva in linea, guai a romperla. Con Rino tutta un’altra impostazione: difensori corsari. Ossessivi e ossessionanti.

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