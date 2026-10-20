Fabiani lancia un appello ai tifosi della Lazio: "Olimpico vuoto una sconfitta, prendiamoci una tregua"

La Lazio si gode il primo posto in classifica, ma Angelo Fabiani guarda soprattutto al rapporto con i tifosi. Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club, il direttore sportivo biancoceleste ha lanciato un appello alla tifoseria, auspicando una tregua che possa riportare entusiasmo e pubblico allo stadio Olimpico. "Come tutti hanno visto, domenica c'è stato uno spettacolo nello spicchio dello stadio riservato ai nostri tifosi, con la gioia dei ragazzi di condividere con la propria gente la vittoria", ha spiegato Fabiani, prima di affrontare il tema delle tribune vuote. "Mi prenderò altri insulti, ma non fa niente: il fatto che l'Olimpico sia vuoto lo sento un po' come una sconfitta, un macigno, mi pesa molto. Roba da non dormirci la notte".