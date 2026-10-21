Lazio, Belahyane è il vero segreto di Gattuso: ora passa tutto da lui

Redivivo Reda . L'ultima ruota del carro, diventato ruotino di scorta e adesso ruota motrice. La Lazio a trazione anteriore, che va a tutta velocità, ha il suo segreto svelato in Belahyane , santo protettore dei calciatori offensivi di Gattuso . Recuperatore seriale di palloni , 35 totali finora, tra i primi dell'intero campionato nella speciale classifica (comanda da Karlstrom con 38). Il piccolo regista di Rino, attore protagonista all'improvviso, quando il centrocampo è finito in emergenza dopo nemmeno due giornate. Cataldi cerca ancora l'esordio, Rovella il rientro dalla lesione al polpaccio, intanto si è fatto spazio (tanto spazio) il marocchino, considerato poco e nulla da Sarri nella scorsa stagione. Testato dal Comandante come mezzala durante il ritiro, gli ordini non sono stati recepiti per mancanza di stimoli e caratteristiche congeniali.

Non adatto a fare il vertice basso del terzetto, la considerazione dell'ex tecnico biancoceleste . Totalmente ribaltata da Gattuso: non solo ne ha fatto pedina utile, ma l'ha trasformato nel perno della mediana tra Frattesi e Taylor , le due mezzali inamovibili. I numeri spiegano la metamorfosi: l'anno scorso erano stati 612 i minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia, al momento Belahyane è già a quota 514 considerando i 7 turni di campionato e l'unica gara di Coppa con il Mantova ad agosto. Vuol dire che tra una partita e poco più - da programma quindi il turno infrasettimanale con il Sassuolo di martedì prossimo - avrà già superato il dato 2025-2026.

Da urlo

Le statistiche sono solo una parte della dimensione raggiunta dal classe 2004, sulla carta (d'identità) più giovane dei giovani Floriani Mussolini e Provstgaard. Ventidue anni compiuti a giugno, forse serviva soltanto un po' di pazienza, oltre naturalmente alla fiducia trasmessa dalla panchina. Quella dove farà fatica a risedersi, dovesse continuare a essere questo il suo rendimento. Compiti tattici fondamentali per la Lazio, nella fase di possesso e nella rincorsa agli inserimenti degli avversari. Ha brillato pure domenica sera a Torino: 11,816 km percorsi, il secondo in assoluto dietro a Frattesi (11,920 km), recordman nella sfida contro la Juventus. Le gerarchie in regia, di questo passo, non saranno più solamente un discorso di condizioni ma di prestazioni.

Di reparto

Un centrocampo da Champions, quello della Lazio. Il reparto più attrezzato della rosa. Interpreti complementari che si stanno esaltando a vicenda. Belahyane che imposta e contrasta, Taylor che manovra e suggerisce, Frattesi che si inserisce e colpisce. Gattuso sta sfruttando al meglio il materiale a disposizione, in attesa del definitivo ritorno di Cataldi (che ha saltato l'intera preparazione a causa dell'intervento per risolvere la pubalgia) e Rovella, fermo dal confronto all'Olimpico con il Genoa. Dele-Bashiru, recuperato dal match con il Monza, ha già trovato il modo di incidere in corsa con il 3-0 rifilato alla Juve. Belahyane partiva dietro a tutti nelle preferenze. Sicuramente nelle aspettative. Quel giocatore dal «fisico a cui non daresti un euro» ora vale più dei milioni spesi per il suo cartellino.