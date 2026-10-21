Nuovo stadio Flaminio, Lotito in Campidoglio: l'accordo della Lazio per i prossimi 90 anni

Il dossier Flaminio continua a muoversi. Lunedì Lotito si è recato in Campidoglio per un nuovo confronto sulla riqualificazione dello stadio. Al tavolo, tra gli altri, il coordinatore del progetto Alessandro Lanzetta, tecnici del club, rappresentanti delle università Sapienza e Roma Tre e dello studio Archea. Per il Comune, il direttore generale Albino Ruberti, la responsabile unica del progetto Silvia Pantanella e tecnici degli assessorati competenti. Stavolta - riporta Lazio Family - l’attenzione si è concentrata sugli oneri accessori legati all’operazione. Tra i temi affrontati il contributo di costruzione, quello straordinario e le opere a scomputo: investimenti che saranno a carico della società di scopo costituita dalla Lazio per il Flaminio e sui quali l’ultima parola spetterà al Campidoglio. Nel corso dell’incontro si è discusso del diritto di superficie, che consentirebbe alla Lazio di diventare proprietaria, per la durata della concessione (90 anni), di quanto realizzato sopra il suolo. Alla scadenza, la proprietà tornerebbe al Comune. Prosegue così il lavoro tecnico tra le parti in vista dei prossimi passaggi dell’iter e della futura valutazione sul pubblico interesse.